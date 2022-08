Carlos Bustos habló sobre el futuro de Jefferson Farfán el Alianza Lima: “Apenas esté listo, va a jugar”

El entrenador blanquiazul se animó a mencionar cuál era la situación de Farfán (Video: GOLPERÚ)

Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, habló sobre Jefferson Farfán y su ausencia en la campaña 2022 del conjunto ‘íntimo’. “La situación real es que todavía no está al cien por ciento como para poder contar con él, pero definitivamente apenas esté listo va a jugar”, afirmó el estratega para las cámaras de GOLPERU ante la duda de Carolina Salvatore, quien fue específica y cuestionó si para el Clásico del fútbol peruano, del próximo 4 de setiembre, habría la posibilidad de verlo nuevamente en las canchas.

Cabe resaltar que la ‘Foquita’ se mantiene activo en los entrenamientos, pero con rutinas de manera diferenciada. Sobre lo último, Hernán Barcos declaró: “No nos podemos adelantar a que va a volver mañana porque no está apto para eso. Pero estamos todos esperando que él se pueda recuperar y se sienta bien y con ganas para poder jugar”. El atacante sigue su proceso de mejora y este aún no terminaría por completo.

También se sabe que la directiva tenía conocimiento de la lesión y el tratamiento que necesitaría durante la temporada. “Al momento de contratar a Farfán, él y su entorno fueron muy transparentes al indicarnos que no estaba al 100 % de su condición física ya había tenido problemas de lesiones... Creemos que Farfán va a poder participar en el Clausura, no creemos que pueda ser a la magnitud que nos gustaría, pero sí el objetivo es que pueda estar en algunos partidos, aunque es algo que se va a ver día a día”, dijo José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, en Radio Ovación, responsabilizándose de la ausencia de uno de los más importantes refuerzos en el ataque ‘blanquiazul’.

Farfán jugó su último partido oficial el pasado 28 de noviembre. (Internet)

Bustos deja en claro los objetivos en el torneo local

Aprovechando la charla en el programa deportivo ‘La Tribuna’, el técnico de 56 años enfatizó cuál sería la meta en la presente etapa del Campeonato nacional. “Vamos a pelear el Torneo Clausura hasta el final, va a ser duro, hay muchos equipos que están jugando bien. Está la tabla acumulada también, ahí vamos un poquito rezagados respecto a los dos primeros aunque tenemos un partido menos. Nuestra situación ideal ideal es ganar el Torneo Clausura y vamos a ir por eso, estamos trabajando todos los días en búsqueda de llegar a buen puerto”, declaró con la seguridad de lograrlo.

Alianza Lima marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos en seis partidos disputados, uno menos que el puntero Sporting Cristal. En el acumulado, los ‘victorianos’ también se ubican en el tercer puesto con 49 unidades y a siete puntos de Melgar, líder y campeón del Apertura.

Actuaciones destacables para el entrenador

Teniendo en cuenta sus palabras de elogio hacia el equipo que dirige, Carlos Bustos no dudó en enfatizar las habilidades de algunos de sus jugadores. En especial, el último refuerzo en la zaga, proveniente de San Lorenzo. “Es un aporte importante, fue una contratación que nos está ayudando mucho. Enseguida pudo acoplarse al equipo, es un jugador con mucho oficio, conoce muy bien la posición y que tiene las dos cosas, es un jugador completo en ataque y defensa y nos ayuda muchísimo”, mencionó sobre Gino Peruzzi.

El lateral argentino no solo viene cumpliendo impecables jugadas y siendo titular en la mayoría de cotejos del Clausura, sino que en el último partido frente a Sport Huancayo, fue el responsable de armar el gol con una asistencia para que Wilmer Aguirre concrete el 1-0 final.

De la misma manera, el entrenador resaltó la labor de Franco Saravia. El guardameta categoría 1999 no ha recibido goles en su arco, hasta el momento. Por lo que ha mantenido el invicto del equipo con cuatro victorias y dos empates. “Estoy contento por el rendimiento que ha tenido Franco Saravia en estos partidos. Lo hicimos debutar. Solamente tenía la experiencia de haber jugado en la Liga 2, no le había tocado jugar en la Liga1 Betsson. Hoy es una realidad, no solo como arquero de primera división, también de equipo grande. Tenemos dos arqueros que pueden jugar en cualquier momento”, concluyó.

Franco Saravia ha tenido unas destacadas apariciones con Alianza Lima. (GOLPerú)

SEGUIR LEYENDO