Jean Deza sueña con volver a la selección peruana: “Sé que esa puerta se me va a abrir de nuevo”

Jean Deza es uno de los jugadores más habilidosos que ha visto nacer el Perú en los últimos 20 años. Su capacidad en el uno contra uno y su desparpajo con la pelota le convirtieron en exportable y con condiciones para destacar en el alto nivel, aunque sus problemas extrafutbolísticos hayan predominado hasta el punto de estar al borde del retiro definitivo. Sin embargo, ADT le dio una nueva oportunidad y busca aprovecharla con buen rendimiento, que además le permita soñar con volver a la selección peruana.

En una entrevista concedida para Willax Deportes, fue consultado sobre este último tema y, con la llegada de Juan Reynoso, espera tener otra oportunidad en la ‘bicolor’, tomando en cuenta que el DT siente una debilidad por los jugadores encaradores. “Creo que la gente ya lo sabe, las condiciones que tengo, mi capacidad. Sabemos que Reynoso es un entrenador que le gustan jugadores que sean ‘conch…’ técnicamente. En una entrevista leí que le gusta (Piero) Quispe. También me gusta ese futbolista”, señaló.

En efecto, en declaraciones para TV Perú Deportes, el exentrenador de Cruz Azul confesó que el actual volante de Universitario de Deportes es un jugador distinto y elogió sus características innatas, algo que le abriría la posibilidad de cara a una futura convocatoria. De hecho, ha sido llamado a la Sub-23 para un amistoso ante Chile.

No obstante, Deza es consciente de que debe mantener una regularidad de partidos para que pueda sonar como posible convocado. “Tengo que seguir trabajando porque sé que esa puerta se me va a abrir de nuevo. Con la bendición de mi madre puedo tener un espacio”, dijo.

Del mismo modo, aseguró que está en una edad en que toma las cosas de otra manera, en la que incluso se siente calmado. “Ya tengo 29 años y es momento de seguir por la línea en que estoy, que me siento bien y tranquilo”, comentó.

Apoyo de Franco Navarro

El exestratega de UTC ha sido uno de los pocos que ha podido sacar a relucir la mejor versión del popular ‘Ratón’. Lo conoce desde hace un tiempo y se mostró agradecido por su aporte. “Franco, aparte de ser mi entrenador, es una persona muy especial. Sabe que lo quiero mucho, él también a mí. Siempre ha sabido sacar lo mejor de mí en cada partido”, expresó.

Rendimiento en Liga 1 2022

Y es que el atacante peruano, como se mencionó líneas arriba, ha destacado en su dilatada carrera como un veloz extremo y con mucho atrevimiento. Sus cualidades técnicas saltan al ojo del espectador, aunque todo eso se vio manchado por sus apariciones en los programas de espectáculos. Empero, parece haber conseguido una estabilidad importante en el conjunto tarmeño. De hecho, lleva 14 encuentros disputados en el torneo local, en donde ha marcado en 2 ocasiones.

Podría definirse como una utopía la intención del extremo de regresar a la ‘blanquirroja’, sobre todo considerando los antecedentes que tiene. Y aunque refleja un cambio positivo, su técnico Franco Navarro, opinó sobre estas declaraciones. “No voy a hacer ningún comentario”, manifestó.

Postura en pelea en partido con la <i>‘U’</i>

Por otra parte, Jean declaró para Fútbol en América con respecto a la pelea que surgió en el último cotejo entre el elenco ‘crema’ y ADT. En su caso, se refirió a que su intención fue dividir a sus compañeros para que el problema no llegue a mayores, una actitud poco habitual en él.

“Separé. Ya tengo 29 años y es momento de no meterme en esas broncas porque siempre el perjudicado soy yo. Sé que las miradas van hacia mí, así que trato de estar tranquilo, no decir nada, porque puedo hacer algo y la gente se me va a venir encima”, mencionó.

