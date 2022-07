Gino Peruzzi y su análisis del fútbol peruano: “Hay jugadores técnicos y es difícil quitarles la pelota”

Gino Peruzzi fue titular en el Alianza Lima vs Sport Boys.

Alianza Lima venció 3-1 a Sport Boys por la segunda jornada y es uno de los líderes del Torneo Clausura. Gino Peruzzi, quien jugó su primer partido en el estadio Alejandro Villanueva, realizó una comparación entre el fútbol peruano y argentino. Si bien solo lleva dos partidos en el torneo doméstico, le bastó para sacar algunas conclusiones.

“El fútbol argentino es uno de los más intensos, al menos de Sudamérica, mientras que acá, en Perú, veo que si bien es menos intenso, es mucho más técnico. Veo jugadores de muy buen pie, de buena técnica y hacen difícil que le quiten la pelota”, dijo el lateral en conferencia de prensa.

El jugador ‘íntimo’ contó sus sensaciones tras jugar su primer partido en el Alejandro Villanueva. “Me sentí muy bien, tenía muchas ganas de debutar en esta cancha de Matute, con estadio lleno y realmente la gente se hizo sentir en todo momento más aún cuando el rival nos anotó el gol, creo que el apoyo que bajó de las tribunas nos ayudó para despertar más aún después de la expulsión. Me sentí bien y me fui contento porque hice un buen partido”.

Por último, el argentino se refirió a su función dentro de la cancha. “Me gusta participar en ataque siempre y cuando se pueda. Por ahí me está faltando un poco más en lo físico para tener un mejor nivel. Más allá de ello primero me concentro en la marca y luego, cuando vea espacios, me gusta sumarme al ataque”.

Foto: @ClubALoficial

SU PARTICIPACIÓN EN LA VICTORIA SOBRE BOYS

Gino Peruzzi fue titular en la victoria de Alianza Lima y como él mismo confesó aún no se encuentra al 100% de su estado físico, pese a ello completó sus primeros 90 minutos. Cabe añadir que en su debut tuvo que ser cambiado sobre el final porque no jugaba desde hace varios meses un compromiso oficial.

El lateral fue halagado por los hinchas ‘blanquiazules’ por su participación en el primer gol contra los ‘rosados’. El argentino sacó un centro al corazón del área que fue controlado por Aldair Rodríguez. El delantero habilitó a Cristian Benavente, quien abrió el marcador en Matute.

El 'Chaval' anotó el primero de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Periodistas locales destacaron su papel con el ‘equipo del pueblo’. “Importante Gino Peruzzi para el gol de Alianza Lima. Crea pared con Jairo Concha, recibe la pelota, avanza un metro y saca el centro al área de Sport Boys que recibe el ‘Tigre’ Rodríguez quien luego asiste a Cristian Benavente para su gol 6 del año. Bien el lateral argentino”, escribió José Varela en su cuenta de Twitter.

Hinchas también dejaron palabras positivas para el exfutbolista de San Lorenzo. “Por fin tenemos lateral derecho, gracias por llegar al más grande Gino Peruzzi. Para mí, es el mejor del primer tiempo ya que participó en los dos goles”, comentó un fanático.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA

Alianza Lima tendrá que visitar a Carlos A. Mannucci en la tercera jornada. El partido está programado para el sábado 23 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ descansó esta fecha, pero en su debut del Clausura cayó por la mínima diferencia ante Melgar.

Los ‘blanquiazules’ son líderes del Torneo Clausura junto a Sporting Cristal, ambos con puntaje perfecto. Además, acortaron distancias de Sport Huancayo en la tabla del acumulado. El ‘Rojo Matador’ se dejó empatar por Atlético Grau en casa.

