Joven confiesa que se llama igual que Gokú y las redes sociales enloquecen

Escoger el nombre de tu hijo es una de las mayores responsabilidades que tiene un padre poco antes de la llegada de vástago. Y es que no solo es el mero hecho de nombrarlo, lo es por la manera cómo será llamado por todos y hasta en los apodos que pueda recibir de sus eventuales amigos.

Pero se imagina recibir un nombre que no solamente sea raro, al menos para esta parte del mundo, son también porque hace recordar a uno de los personajes más icónicos de la cultura del anime en los últimos 40 años.

No hablamos de otro sino del inmortal Gokú, el héroe y principal personaje de Dragon Ball Z.

Tal como se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, un jovencito reveló que sus padres le pusieron ese particular nombre al ser unos fanáticos de la serie animada.

Ocurre, que al parecer harto de que no le creyeran que ese era su verdadero nombre, subió un video en tono de comedia con el tema de fondo ‘Déjame vivir’ de Rocío Durcal y Juan Gabriel con el texto: “Yo cada vez que me piden el la INE para ver si me llamó Gokú”. Mientras hace la mímica cantando: “Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz”.

Y para demostrar que no se trata de un capricho suyo al ser, también, un fan incondicional de la serie, pues en otro de los clips que hay subido a su cuenta @goku_paloscuates subió una imagen de su documento de identidad y hasta una diploma de los estudios universitarios que ya concluyeron.

En uno de sus tantos mini clips que ha subido en los últimos, debido a la fama que ha alcanzado, confiesa que sus padres le pusieron ese peculiar nombre con la finalidad que la gente le diga ‘Kakaroto’, ‘Poporotto’, ‘Seco’, ‘Goku’ .

No se siente solo

Ante la primera respuesta de los atónitos cibernautas que no daban cuentan de los que les contaban, luego llegaron las confesiones de otros seguidores que señalaban que ellos también habían escuchados nombres de la serie Dragon Ball Z en otros personas.

Entonces se lanzó reto que todos aquellos que tuvieran nombre de algún personaje del famoso anime se hagan presente en sus redes sociales.

“Soy una persona que sí puede decir la icónica frase: “Hola, soy Gokú”, resaltó.

Como era de esperarse, esta pequeña producción audiovisual se ha convertido en viral en cuanta red social se ha compartido.

Tan solo en la aplicación de TikTok ya lleva más de 1.2 millones de reproducciones. De igual manera, en la sección de ‘me gusta’, el mini clip de solamente 16 segundos ya suma casi 148 mil corazones rojos.

Por otro lado, en la parte de comentario, la mayoría muestra su asombro por el coraje de sus padres de ponerle a su hijo un nombre tan famoso como lo es ‘Gokú’ . Aunque, obviamente, hay más de uno que no pierde la ocasión para jugarle una broma y manifestar lo genial que sería llamarse de esa manera.

“Hoy conocí la envidia”, “Te puedo pedir un kame kame ha?”, “si llegas a tener un hijo, ponle Gohan para seguir la tradición”, “le pasa lo mismo a mi amigo Avatar”, “Estudia medicina pa que te digan doctor Goku”, “No inventes que los bebés que salían en las noticias con esos nombres poco comunes ya tienen INE?”, “ocupo verla, no es que dude, pero quiero ver cómo se ve Goku en una INE”; son algunos de los simpáticos comentarios que se pueden ver en el post original.

