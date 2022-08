Erick Osores destacó a la hinchada de Alianza Lima: “Ir a Matute es realmente un infierno”

Erick Osores resaltó la presencia de los hinchas 'blanquiazules' en el Alianza Lima vs Sport Huancayo.

Alianza Lima viene llenando el estadio Alejandro Villanueva cada fecha y el partido con Sport Huancayo no fue la excepción pese al horario. Por ese motivo, Erick Osores elogió la presencia de los miles de hinchas ‘blanquiazules’ y catalogó el recinto deportivo como un “infierno” para el rival.

La Liga 1 reprogramó el choque entre el ‘equipo del pueblo’ y el ‘rojo matador’ para las 11:00. ¿Qué hizo la hinchada local? Agotó las entradas a pocos días del encuentro y Matute lució abarrotado ese domingo. Esto causó los múltiples halagos de un periodista de ESPN.

Erick Osores comenzó a contar sus anécdotas en los complejos deportivos en años anteriores. “Crecí en mis 46 años con estadios llenos, Nacional lleno, tripletes, casa llena siempre, ambiente, sensación de que todo puede pasar”.

Después, el comunicador deportivo señaló que el campeonato peruano se volvió de “soledad”, pues pocos hinchas acudían a asistir los partidos. “De 2 mil a 3 mil personas, media cancha llena”. Por ello, pidió valorar lo que está aconteciendo en el estadio de Alianza Lima.

“Muchos dicen que los de afuera son de palo, los de afuera no hacen gol, es lindo pero no hace nada, el hincha no hace nada más que alentar. Yo no estoy coincido con esa teoría porque hoy jugar en Matute es meterte en una cancha donde estás medio cero abajo desde el saque. El equipo juega al ritmo de la gente, hoy ir a Matute es realmente un infierno”, argumentó en Equipo F.

“Quiero valorar esa actitud de los hinchas de Alianza Lima que agotaron los boletos en tiempo récord. Esa no es la primera vez, lo vienen haciendo hace mucho tiempo incluso después del 8-1 con River. Que no se pierda eso y que se imite”, complementó.

En seguida, Osores trajo a colación a su clásico rival: Universitario de Deportes. “Los de la ‘U’ podrán decir que llevan gente, pero el Monumental es más grande. Es cierto. Pero Alianza ha ganado un hábito, una química entre su gente y sus jugadores, que hoy se vive como si fuera un partido de otra liga”.

Así lució Matute en Alianza Lima vs Sport Huancayo.

Alianza Lima pelea en el Clausura

Los ‘blanquiazules’ a estadio lleno se impuso por la mínima diferencia a Sport Huancayo con un golazo de Wilmer Aguirre. El ‘Zorrito’ definió de gran forma, cruzó su disparo y este chocó en el palo, terminándose metiendo en el arco del ‘rojo matador’. El delantero hizo estallar todas las tribunas de Matute a los 85 minutos.

Con este resultado, los ‘íntimos’ se pusieron en el tercer lugar del Torneo Clausura y el Acumulado. Los dirigidos por Carlos Bustos suman ocho partidos sin perder y están a un punto del líder de la segunda fase.

Algo que ilusiona a toda la hinchada con el posible bicampeonato, el cual no sucede desde hace 18 años. Cuando de la mano de Gustavo Costas, actual técnico de la selección de Bolivia, levantaron su segundo trofeo consecutivo (2003-2004).

El 'Zorro' abrió el marcador frente a Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima querrá seguir alargando su racha de ocho partidos sin perder cuando visite a UTC en Cajamarca. Su cotejo está programado para el próximo domingo 28 de agosto a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Héroes de San Ramón. Su rival viene de ganarle 2-1 a Ayacucho FC en condición de local.

SEGUIR LEYENDO