Martín Liberman destacó el paso de Gustavo Costas, actual DT de Bolivia, en Alianza Lima

Martín Liberman señaló que Gustavo Costas es un buena incorporación de la selección de Bolivia.

Gustavo Costas se convirtió en el técnico de la selección de Bolivia de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas y el periodista Martín Liberman afirmó que es una buena contratación. El ‘Colorado’ sustentó su opinión por el éxito del DT de 59 años en su paso por Alianza Lima.

En primera instancia, el comunicador argentino se mostró molesto por la decisión de la ‘verde’. Y es que la selección altiplánica realizó una publicación anunciando que se buscaba técnico cuando se encontraba en plena negociación con el ‘Narizón’. “Nos tomaron el pelo cuando la charla con Costas sucedió hace tiempo”, argumentó en conversación con Tigo Sports.

“Está muy bien escogido el entrenador. Entiendo que la federación boliviana terminó tomando una buena decisión. Con un tipo muy laburante. Lo conozco a Gustavo Costas desde 1994. Yo era un joven periodista que recién arrancaba y él tenía la delicadeza de acercarme al entrenamiento en su auto para que yo pudiera tomar el primer colectivo u ómnibus. Imagínate que si lo conoceré a Gustavo”, contó el ‘Colorado’.

Martín Liberman destacó la carrera de Gustavo Costas. “Fue un técnico mucho más exitoso en el extranjero que en nuestro país. No ha sido profeta en su tierra. Gustavo no es reconocido en Argentina. No es opción nunca en la selección, ni en los clubes más relevantes. En Argentina no pudo dejar ninguna huella, ni esas que se borran fácilmente ni las importantes, pero si ha dejado huella en Paraguay, en Perú y seguramente en Bolivia”.

Claramente el argentino se refiere a Alianza Lima cuando habla de Perú, pues el exfutbolista solo dirigió en el club ‘blanquiazul’. Tuvo dos etapas en La Victoria. Primero del 2003-2005, años donde consiguió un bicampeonato nacional. Después pegó la vuelta en 2009 y permaneció hasta el 2011.

Gustavo Costas tuvo una buena campaña con Alianza Lima en Copa Libertadores.

Presentación de Gustavo Costas

Gustavo Costas fue oficializado, a través de las redes sociales, hace tres días como nuevo entrenador de la selección de Bolivia y será presentado este viernes 19 de agosto a las 10:30 (hora peruana) en conferencia de prensa. Será su primera experiencia a cargo de un conjunto nacional.

Gustavo Costas será presentado como técnico de Bolivia.

Trayectoria de Gustavo Costas: Inició su nueva etapa en Racing, club del cual es hincha. Después salió por primera vez de su país y firmó por Guaraní. Luego, volvió a emigrar y esta vez a Perú, donde dirigió a Alianza Lima. En Paraguay, tuvo la chance de estar al mando de dos grandes: Cerro Porteño y Olimpia.

La primera vez que cruzó el charco para ponerse el buzo de un equipo fue en 2011. Estampó su rúbrica por el Al-Nassr de Arabia Saudita. Posteriormente, regresó a Sudamérica y tuvo un paso por el fútbol colombiano con Independiente de Santa Fe, ecuatoriano con Barcelona, chileno con Palestino. Como si fuera poco, también dirigió en Atlas de México.

Títulos de Costas: Fue campeón nacional con Alianza Lima, Cerro Porteño y Barcelona. Ganó el Torneo de Finalización y Superliga de Colombia en dos oportunidades al mando de Independiente de Santa Fe.

Se suma a la lista

Gustavo Costas se une a la nómina de entrenadores que pasaron por el fútbol peruano y luego asumieron el mando de una selección. El caso más reciente fue el de Néstor Lorenzo, quien estaba hace poco en Melgar y ahora dirige en el conjunto nacional colombiano. Otro ejemplo es el de Ricardo Gareca, el cual permaneció en el banquillo de la ‘bicolor’ durante más de siete años después de estar en Universitario de Deportes.

