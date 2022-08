‘La Gran Estrella’: Participante se habría enamorado de bailarina y así reaccionó Gisela Valcárcel. | América Tv

¿Se repite la historia? Los programas de Gisela Valcárcel han generado más de un escándalo en los últimos tiempos debido a los romances que nacen detrás de cámaras entre los bailarines y los participantes, esto pese a que muchos de ellos se encuentran con pareja.

Entre los más sonados se encuentra el que protagonizó Melissa Paredes al lado de Anthony Aranda, quien en ese entonces formaba parte del staff de ‘Reinas del Show’. Lo que nunca imaginaron ellos es que serían ampayados por ‘Magaly Tv: La firme’, provocando el divorcio entre la modelo y Rodrigo Cuba.

Así como este caso existen muchos más; sin embargo, en el tercer programa de ‘La Gran Estrella’ un curioso hecho llamó la atención de la mismísima Gisela Valcárcel, pues notó que al parecer una de sus bailarinas se estaría enamorando de uno de los participantes.

Este momento muchos lo pudieron notar cuando la ‘Señito’ le dijo al participante Fabian Zambrano que se prepare para salir al escenario, mientras él se encontraba acomodando, escuchó que una del staff de baile le dijo: “Vibra, Frabi”.

De inmediato, Gisela Valcárcel se acercó y le consultó qué era lo que había dicho en ese momento, además de alentarla a que hable sobre el tema. “Yo sé que lo va a hacer muy bien. Yo creo que es un gran potencial, es muy fuerte”, indicó.

Las palabras de la bailarina ocasionaron que la conductora de ‘La Gran Estrella’ indique que es normal que entre ellos se enamoren ya que pasan varias horas al día juntos, preparando sus presentaciones.

“ Si yo tuviera la oportunidad de vivir tres horas diarias con una persona, seguramente me enamoraría , tal vez, aunque hay gente de la que nunca lo haría”, comentó bastante emocionada la rubia.

Asimismo, Gisela aprovechó la oportunidad para preguntarle a Fabian Zambrano si alguna de las que estaba en el staff le gustaba. “¿Hay alguna chica que llame tu atención?”, le dijo.

Por su parte, el concursante no se quedó callado y señaló que efectivamente estaba enamorado de una de las bailarina, pero que no iba a decir su nombre. “ No quiero decirlo, pero hay una que me encanta ”, sentenció.

Fabian Zambrano se enamoró de una de las bailarinas.

¿Cómo le fue en su presentación a Fabian Zambrano?

Fabian Zambrano interpretó un tema de Marc Anthony para convencer al jurado de ser una de las figuras de ‘La Gran Estrella’. Sin embargo, su presentación no fue la que muchos esperaban, pues el jurado notó que hubo cierta desafinación en su canto.

Pese a que mucho del jurado no estuvo tan contento con su presentación, Sergio George lo aplaudió y señaló que tuvo bastante actitud en el escenario, algo que muchas personas no tienen.

