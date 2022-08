Lita Pezo: esta es la última interpretación que la definió como ganadora de La Voz Perú

‘La Voz Perú’ llegó a su fin este último sábado 20 de agosto, resultado como ganadora la talentosa Lita Pezo. La integrante del equipo de Eva Ayllón agradeció esta segunda oportunidad. Cabe recordar que la joven postuló en una anterior ocasión al programa concurso, pero se quedó en el camino.

“Muchas gracias Dios mío por esta segunda oportunidad. A ‘La Voz’ y a usted maestra Eva Ayllón por la confianza, a mi familia que vino desde Iquitos. Ese premio no es solo mío, es de mis compañeros, es de todos ellos porque ellos son la voz del Perú”, dijo Lita Pezo entre lágrimas mientras sostenía su esperado trofeo.

Para esta ocasión, la joven eligió cantar ‘El hombre que yo amo’, de Myriam Hernández, logrando cautivar al jurado. Muy emocionada, Eva Ayllón tomó la palabra.

“Estoy muy agradecida Lita, una vez más te digo. Deseo darte toda la suerte que mereces. Gracias por haber escuchado pocos consejos. Te quiero mucho Lita, te respeto, gracias pro acompañarme”, indicó la maestra.

Por su parte, Daniela Darcourt celebró su talento y auguró su victoria. “Te soy bien honesta, no me sorprendería que levantes esa copa el día de hoy. Te admiro y respeto tu voz”, indicó la salsera bastante conmovida. Asimismo, destacó que no haya tirado la toalla la primera vez que no pudo entrar al concurso y que haya seguido intentando.

Edu Lecca quedó en segundo lugar

El segundo lugar, en esta última edición, fue para Edu Lecca. Recordemos que solo los mejores llegaron hasta esta instancia final. Los concursantes que estuvieron en esta gala fueron Lita Pezo, Veruska Verdú, Beik y Edu Lecca.

El primero en quedar eliminado fue Beik, posteriormente, la venezolana Veruska Verdú se retiró de competencia, quedando en contienda Lita Pezo y Edu Lecca. Tras cantar ‘El hombre que yo amo’, la joven terminó siendo la feliz ganadora. El resultado fue bastante celebrado en las redes sociales, siendo tendencia el nombre del programa y de la feliz ganadora.

Lita Pezo se suma a la lista de ganadoras de ‘La Voz Perú’, donde se encuentran los talentosos Daniel Lazo, Rubi Palomino, Yamilet de La Jara y Marcela Navarro.

