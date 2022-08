Aldo Miyashiro se pronunció por la muerte de Diego Bertie: “Ha fallecido de una forma difícil de entender”

Aldo Miyashiro se pronunció por la muerte de Diego Bertie. (Video: América TV)

Aldo Miyashiro se sumó a la lista de personajes públicos que le expresaron su cariño a Diego Bertie, luego de que se anunciara su repentina partida la mañana del 5 de agosto. En su programa nocturno La Banda del Chino, el conductor de televisión dedicó unas sentidas palabras.

El cantante ha sido parte de la familia de América Televisión recientemente, pues desempeñaba el rol de ‘Luis Felipe Sandoval’ en la ficción y en años anteriores fue parte de la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio, por lo que los actores del canal expresaron sus condolencias.

Por su parte, el exesposo de Érika Villalobos mostró su tristeza ante una noticia que enluta al gremio de actores al que también pertenece, y dedicó un mensaje en el inicio de su programa.

“Es un día triste el de hoy porque ha fallecido alguien a quien todos como espectadores queremos mucho, que es Diego Bertie. Que es un actor, un cantante que nos ha acompañado durante todas nuestras vidas contándonos historias y que ha fallecido de manera inesperada, prematura, difícil de entender. Su aparición en el medio artístico peruano a finales de la década de los 80, nos acompañó siempre. Diego Bertie destacó tanto en la música como en la actuación”, señaló Miyashiro.

REFLEXIONÓ SOBRE LA VIDA

En la que sería la última entrevista que concedió Diego Bertie a Verónica Linares, el artista se mostró muy emotivo al hablar de la vida y la muerte. Como él mismo se ha autodenominado, era una persona muy antisocial y prefería pasar sus días en casa, pero la llegada de la pandemia le hizo replantear más de una situación.

En la conversación con la periodista en su espacio digital, el artista se mostró muy emotivo y más de uno ha revisado este clip para recordar y conocer un poco más de la intimidad de Bertie. En sus palabras señaló que la vida es frágil.

“Ahora hay que mirar hacia adelante. Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana. Todo es cambiante todos los días. No quiero dejar nada a medias”, expresó el artista nacional.

Aparentemente, es por esa razón que el actor comenzó a realizar más de un proyecto que, tras su partida, quedarán inconclusos. Diego era parte de las grabaciones de la película Soltera, casada, viuda, divorciada de Katia Condos, la misma que se estaba grabando pero se vio pausada debido a la COVID-19. Sin embargo, se ha dado a conocer que este filme verá la luz en febrero del 2023.

Por otro lado, también preparaba una serie de presentaciones por el mes de agosto en su entrañable Estación de Barranco, las mismas que no se darán por su ausencia. Sin embargo, su manager ha anunciado que el disco que venían trabajando se presentará como un legado del artista, para así recordarlo siempre.

