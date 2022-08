Rebeca Escribens y su peculiar consejo a Ducelia Echevarría por pelea con Johanna San Miguel | América TV / América Espectáculos

En ‘Esto es Guerra’ se vivió un tenso momento debido a que Ducelia Echevarría y Johanna San Miguel tuvieron una fuerte discusión en vivo. Pese a que ellas en el pasado se han mostrado muy unidas, un comentario de la conductora del reality disgustó a la integrante de los ‘combatientes’.

Asimismo, la rubia fue suspendida del reality por su mal comportamiento, pues le faltó el respecto a la también actriz. Desde ese momento se desató una polémica en las redes sociales, donde algunos consideraron que la influencer hizo bien en responderle a San Miguel.

Este tema no pasó desapercibido por los programas de espectáculos, siendo bastante comentado por Rebeca Escribens, quien indicó que para ella sí hubo una falta de respeto por parte de Ducelia Echevarría.

“Estamos debatiendo si fue desproporcionada o no la respuesta de Ducelia y en mi opinión sí, cuidado, cuidado (...) Lo que me parece a mí es que es una falta de respeto lo que hizo Ducelia con Johanna San Miguel que es la conductora finalmente del programa , y no estaba haciéndote un análisis psicológico, simplemente creo que es su deber como conductora conocer a su equipo, a cada integrante (...) además dijo cosas preciosas de ti, eres una mujer fuerte, pero también muy sensible, vulnerable”, señaló.

En otro momento la conductora de ‘América Espectáculos’ empezó a especular lo que habría sucedido y por qué Ducelia Echevarría le respondió de mala manera a Johanna San Miguel.

“Yo lo que creo es que las chicas estaban tan cerca que supuestamente le respondían a Johanna San Miguel mientras ella hablaba, entonces Ducelia chapó la flor y lo dijo, ya está, me suele pasar lo mismo aquí”, añadió.

Finalmente Rebeca Escribens le dio un curioso mensaje a la integrante de ‘Esto es Guerra’, señalando que ella no solo debía de haber respetado a Johanna por ser la conductora del reality, sino también porque es mayor que ella.

“Es una quien finalmente decide y se hace responsable de lo que dice y hace, somos bastante grandecitos, lo dijo Ducelia, que tiene 30 años. Bueno tiene 30 añitos, mientras que una tiene 45 años, la otra (Verónica) tiene 48 años y así vamos subiendo. Johanna tiene más de 50 años, a mí me enseñaron a respetar a mis mayores, solamente digo eso ”, sentenció.

Rebeca Escribens volvió a la conducción de América Espectáculos. (Foto: Captura de América TV)

Ducelia Echevarría no tiene fecha de retorno

Tras haber sido suspendida de ‘Esto es Guerra’ por haberle faltado el respeto a Johanna San Miguel, la producción de EEG dejó en claro que la influencer no volverá al programa por un tiempo indefinido.

Asimismo, otra que fue suspendida del reality fue Michelle Soifer, el ‘Tribunal’ decidió sacarla de EEG por llegar tarde sin justificación alguna, esto pese al pedido de sus compañeros para que se quede.

