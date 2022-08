Rebeca Escribens llora el triste fallecimiento de Diego Bertie: “Es difícil afrontar la muerte”

Rebeca Escribens llora en vivo el fallecimiento de Diego Bertie | VIDEO: América TV / América Espectáculos

Muy afectada. Este viernes 5 de agosto, Diego Bertie perdió la vida después de caer del piso 14 de un edificio miraflorino. La conductora de TV Rebeca Escribens, una de sus grandes amigas, lloró en vivo su fallecimiento, resaltando en todo momento su trayectoría artística y su gran valor como ser humano.

“¿Cómo están? Buenos días. Lamentando la partida de Diego Bertie, un hombre sensible, noble, bueno, talentoso. Vero, lo has entrevistado ahorita, te brindó la última entrevista, te la regaló. Me quedé con las ganas de cantar con él en el escenario. Estoy muy sensible”, expresó entre lágrimas.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, al igual que muchos de mis compañeros que están dolidos. Hay cosas que no vamos a entender nunca, como yo, que es la muerte... Es difícil afrontarla, es difícil el proceso”, añadió afectada.

Asimismo, pidió a la gente que no especule sobre un presunto suicidio, pues es un momento bastante doloroso para los amigos y familiares del actor nacional. “Los cuestionamientos que puedan estar surgiendo a raíz de este accidente no dan lugar. Mantengamos la privacidad de la familia de Diego y respetemos su dolor. Respetemos el dolor de la familia”, sostuvo.

SU ÚLTIMO RECUERDO CON DIEGO BERTIE

Aún visiblemente afectada, Rebeca Escribens contó que tiene en su posesión un audio de Diego Bertie, el cual él le envió hace tiempo para invitarla a presentarse juntos en un mismo escenario. Desgraciadamente, debido a las circunstancias, esto jamás podrá llevarse a cabo.

“Me encontré con otro loco precioso, con el que congenie. Es delicioso encontrarse con tu alma gemela al momento de chambear. Tengo un audio…. cuando la gente se va hay audios y recuerdas…. Busqué ese audio hermoso, que lo guardo para mí, que me invitaba a participar en el escenario a hacer locuras, a crear ficción”, comentó con la voz entrecortada.

Recordemos que Rebeca Escribens y Diego Bertie trabajaron juntos la obra teatral “La novicia rebelde”, que se estrenó en el Teatro Marsano en el 2013. La presentadora de América Espectáculos guarda los mejores recuerdos de esa época al lado del fallecido artista nacional.

Diego Bertie en "La novicia rebelde". (Foto: Difusión)

