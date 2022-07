Rebeca Escribens expresa su enojo contra Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Es producto de su egoísmo”

Rebeca Escribens llama egoístas a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Rebeca Escribens no dudó en expresar su total fastidio después de emitir una nota sobre la situación que enfrenta la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Esto después que el Poder Judicial determinara que la modelo no se puede acercar a su hija en un radio de 100 metros. La conductora de TV señaló que esto es producto de su egoísmo y no sentarse para llegar a un acuerdo.

Como se sabe, la pequeña vive actualmente con la abuela materna, mientras los problemas legales de sus padres se solucionan. El Octavo Juzgado de Familia de Lima precisó que Melissa Paredes no puede mencionar ni exponer a su hija en las redes sociales. Si lo incumple, será denunciada penalmente por desobediencia a la autoridad.

“ La prohibición por parte de la señora Melissa Paredes Rodríguez, de todo tipo de actos que impliquen violencia familia y demás formas de agresiones psicológicos, insultos, humillaciones, tildaciones entre otros agravios que menoscaben la integridad física, psicológica y sexual de la menor, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia” , dice parte del documento.

Ante ello, Rebeca Escribens fue bastante firme al dar una dura opinión sobre la pareja. “Imagínate lo que es para una niña ahora tener que decirle hola de lejos a su papá y su mamá. Está con su abuela, pero con quien tendría que estar es con sus padres”, señaló la también actriz en América Espectáculos.

“Toda esta situación es producto del egoísmo de los dos, por no sentarse a conversar como gente alturada, civilizada; llegando a acuerdos, por querer a veces encontrar la sin razón para ganar a como de lugar y dejar de lado la salud emocional de esa niña” , acotó.

La conductora de Espectáculos señaló que es bueno que esté con su abuela materna, sin embargo, no es lo ideal, pues la criatura debería estar al lado de su papá y mamá.

MELISSA PAREDES TENDRÁ QUE TOMAR TERAPIA PSICOLÓGICA

La corte Superior de Justicia de Lima no solo ordenó a la exconductora de América Hoy alejarse de su propia hija, sino también, tendrá que cumplir algunas medidas dispuestas por las autoridades judiciales.

Melissa Paredes tendrá que llevar terapia psicológica en el centro de salud mental más cercano a su vivienda.

“Se dispone que Melissa Paredes Rodríguez se someta a una terapia psicológica obligatoria en el Centro de Salud Estatal más cercano a su domicilio” , dice el documento.

Al igual que Rodrigo Cuba, Melissa Paredes no puede estar cerca a su hija mientras duren las investigaciones en su contra.

