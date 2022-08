Alejandra Baigorria, Ethel Pozo, Magaly Medina y más figuras de la farándula peruana que publicaron sus libros

Personajes del espectáculo peruano que son autores de sus propios libros. (Foto: Composición)

Muchas figuras del espectáculo peruano han demostrado que son multifacéticos y no han dejado de demostrar que también saben de literatura. Conductoras de televisión, chicas realities y hasta cantantes compartieron su pasión por la escritura publicando libros de autoayuda, autobiográficos, entre otros.

En esta nota te recordamos que Alejandra Baigorria, Ethel Pozo, Alessandra Fuller, Yiddá Eslava y más figuras de la farándula han puesto a la venta sus propios textos.

ALEJANDRA BAIGORRIA

“Yo puedo, sé que puedo” es el título que Alejandra Baigorria decidió ponerle a su único libro, el cual salió a la venta en el año 2013. “La vida está para sonreírle a los problemas. Esa es la idea de mi primer libro, transmitirle energía a la gente para que cumpla sus sueños”, dijo la chica reality en una entrevista con RPP.

Sin embargo, la empresaria sorprendió al revelar que no escribió sola las líneas de cada hoja, pues la editorial la tuvo que ayudar. “Yo con la editorial (lo escribimos) juntos, porque yo no soy escritora ni tampoco quiero competir contra nadie ni nada”, confesó para las cámaras del fenecido programa Amor, Amor, Amor.

Foto: Instagram

ETHEL POZO

En diciembre del 2020, Ethel Pozo debutó como escritora al publicar su primer libro llamado “Nace una madre, ¿nace la culpa?”, en el cual revela detalles de su experiencia como madre de dos niñas y cómo la maternidad le ha cambiado la vida.

La conductora de televisión se propuso ayudar a las mamás primerizas con los consejos que brinda en cada capítulo. 100 es el número de páginas que tiene y se mostró orgullosa de su trabajo en una publicación en su cuenta de Instagram. “En Mayo del 2019, hace exactamente año y medio, comencé a escribir mi primer libro.Nace una Madre ¿Nace la Culpa? Es el título qué escogí basada en esa extraña y nueva sensación que experimente el día que escuché el primer llanto de Domenica, mi primera hija (...) Espero acompañarte de alguna manera con este libro en tu hogar, durante los primeros años de tu bebé. Comparto contigo anécdotas, consejos, fotografías y todo los detalles que creo debes de conocer antes de que llegue el gran día”.

Foto: Instagram

MÓNICA CABREJOS

Mónica Cabrejos publicó “Mujer pública” este 2022. La presentadora televisiva relató diferentes acontecimientos de su vida y entre los más resaltantes fue la confesión de agresión sexual que sufrió a manos de una persona que conocía desde hace varios años.

“La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos, si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó”, dijo cabrejos en conversación con Beto Ortiz.

Foto: Instagram

MAGALY MEDINA

Magaly Medina escribió su primer libro basado en la experiencia que vivió en la cárcel. “El precio de ser Magaly Medina, mi verdad en la cárcel”. Sin embargo, su última publicación ha sido “¡Hola, Guapa!” en el 2019 y cuenta algunos de sus secretos de belleza, moda, vida saludable y más.

“Lo que quiero transmitirles es mi experiencia personal. Comparto con ustedes muchas anécdotas, cómo me he recuperado de buenos y malos momentos de mi vida y cómo los he sabido superar. Es algo muy personal este libro”, comentó en un vídeo que está publicado en redes sociales.

Foto: Instagram

ALESSANDRA FULLER

La joven actriz decidió en el 2021 cumplir una de sus metas al publicar “Alcanzar un sueño”. Alessandra Fuller aseguró que sus pablaras impulsaran al lector a no abandonar sus sueños y los ayudará a cumplirlos, ya que contiene muchas frases motivacionales.

“No tengo palabras que si quiera se acerquen a expresar lo que puedo sentir. Oficialmente, Alcanzar un sueño está disponible en todas las librerías. Para ustedes, para inspirarnos juntos a ir en busca de nuestros sueños”, escribió como descripción a una foto publicada en su Instagram donde se muestra muy sonriente sosteniendo su libro.

Foto: Instagram

PEDRO SUÁREZ VERTIZ

El último libro del cantautor peruano es “Pedro Suárez Vertiz: la vida me sabe bien” donde comparte sus historias personales como sus primeros amores y composiciones musicales así como su vida como padre de familia. Al cumplir 50 años en el 2019, el artista quiso que sus fans conozcan más a fondo algunos pasajes de su vida.

Cabe mencionar que, en el 2013 escribió “Yo Pedro”. El texto es un testimonio de las distintas etapas que ha pasado desde su infancia, su paternidad, su éxito en la música hasta su encuentro con la escritura.

Foto: Instagram

YIDDÁ ESLAVA

Yiddá Eslava decidió publicar “TEAmo: el autismo y yo” donde narra todo su proceso en convivencia con el autismo y con el principal motivo de ayudar a las personas que padecen lo mismo. Con una publicación en su Instagram, dio a conocer que ella y su primer hijo fueron diagnosticados. Cabe resaltar que, la exchica reality ha sido autora de varios textos como “La vaca Kikirikí”, “Él”, entre otros.

Foto: Instagram

RICARDO MORÁN

“Yo soy tu padre” relata el viaje de más de 13 años de Ricardo Morán para convertirse en padre. En el libro se cuenta detalles de su vida personal desde el día en que se fue de su casa siendo muy joven sin trabajo. Asimismo, da a conocer el proceso por el cual pasó para adoptar a sus hijos en Estados Unidos.

Foto: Instagram

