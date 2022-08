Luis Urruti prepara su regreso a las canchas luego de sufrir fuerte lesión: “Volveré mejor que antes”

El futbolista uruguayo suma cinco meses sin disputar un partido oficial (Video: GOLPERÚ)

Luis Urruti está listo para volver a defender la camiseta de Universitario de Deportes y lo realizaría en el torneo Clausura de la Liga 1 2022. “Si todo marcha bien, volvería ante Atlético Grau (jornada 12). Estoy feliz de volver a tener contacto con la pelota y entrenar con mis compañeros”, afirmó el jugador uruguayo en un evento social de índole deportiva, donde fue captado como uno de los embajadores de la asociación benéfica.

Sobre su recuperación, la que ha estado manteniendo bajo el cuidado propio y de los profesionales, Tito confesó sentirse feliz por las mejoras que ve en su juego, pese a seguir en su proceso médico a la par con sus entrenamientos diferenciados. “Contento por cómo vengo evolucionando, ya cada vez queda menos, estoy entrenando prácticamente con el grupo y preparándome para volver mejor que antes. El jugador de fútbol es feliz dentro de la cancha. Yo hace cinco meses que no juego así que imagínate cómo estaré (a nivel mental)”, expresó con tranquilidad.

“Estoy feliz de volver a tener contacto con la pelota. A entrenar con mis compañeros, como me gusta. Volveré mejor que antes”, reiteró, mientras que dejó en claro su fuerza para afrontar la situación negativa que le tocó pasar.

Futbolistas del torneo local estuvieron presente en evento benéfico (Video: AMA PERÚ)

En relación al equipo y su desempeño en el torneo local, el extremo izquierdo de 29 años dijo que “ha sido un poco irregular (plantel de Universitario en la campaña 2022). Han habido momentos muy buenos que la verdad merecíamos ganar. Hay partidos que no se jugó bien y perdimos. Pero hay que mirar hacia adelante, quedan un par de partidos y hoy estamos fuera de Sudamericana, pero estamos cerquita, la idea obvio es campeonar el Clausura, si no se logra, al menos entrar a una Copa que es lo más importante”, sentenció.

Carlos Compagnucci sigue el caso de Urruti

El entrenador de Universitario, pese a que aún no dirige directamente a Tito, tiene conocimiento de su caso. Compagnucci encontró la forma de entablar comunicación con el futbolista uruguayo para aclarar ciertas dudas, sobre todo, las relacionadas a su regreso. “Tuve una charla cortita, me preguntó cuánto me faltaba para volver y me dijo que Palermo (Martín) volvió en cuatro meses, pero yo no soy Palermo. Yo le dije que soy de esperar, este tipo de lesiones toma seis meses”, declaró Urruti en conversación con Embajadur Crema.

Asimismo, el atacante comentó que de manera presencial también se lo ha cruzado reiteradas veces durante entrenamientos. “Llegó hoy y mucho no te puedo decir. Yo que estoy lesionado, entreno aparte, pero le pregunté a mis compañeros cómo había estado el entrenamiento y me dijeron que había estado muy dinámico. Eso es bueno porque yo siempre digo como se entrena, después se juega”, agregó.

Luis Urruti tuvo una pequeña charla con Carlos Compagnucci.

Lesión, operación y recuperación

Tal como lo mencionó el mismo Luis Urruti, su recuperación ha sido un proceso bastante largo. Si bien, ha durado más de cuatro meses, para un futbolista, estar lejos de una cancha y de un balón, es devastador. Sin embargo, como parte de su trabajo, el riesgo de las lesiones siempre está presente. El natal de Conchillas sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en la derrota 2-1 ante Deportivo Municipal en marzo de 2022.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

Se le realizó una resonancia magnética a la inmediatez de la emergencia y el diagnóstico fue bastante desalentador. Sobre todo, teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación, lejos del campo de juego, sería no menos a seis meses. “Ojalá pueda volver a fines de setiembre”, fue lo que afirmó Tito en primera instancia.

El futbolista de 1.72 m fue operado en Uruguay, país de origen, y con éxito tomó el respectivo reposo médico. “Gracias a Dios ya me dieron el alta, agradecido con los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir a operarme acá con el médico que yo quería y conocía. Agradecer a mis compañeros, a mi familia y contento de haber salido de esta. Ahora pensar en volver más fuerte que nunca”, señaló para las cámaras de Willax Deportes.

