Hernán Barcos reveló que Alianza Lima no respondió a su iniciativa para renovar contrato

Hernán Barcos manifestó que tiene contrato hasta diciembre con el club Alianza Lima

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, dio detalles del inicio de las tratativas por la renovación de su contrato con el club y reveló que tomó la iniciativa al respecto.

“Tengo contrato hasta diciembre (2022). Todavía no me han dicho nada. Yo he hablado ya para ver el tema de la renovación, pero no he tenido respuesta. Así que veremos qué pasa. No depende pura y exclusivamente de mí, si no del club. Siempre está la idea, la intención fue mía. Ya consulté con Alianza cual es la idea de ellos y me dijeron que hay que esperar. Después veremos, llegado el momento cada uno de nosotros toma decisiones”, declaró Hernán Barcos en declaraciones a ESPN.

Luego, el ‘Pirata’ dio cuenta del significado del club y las formas en que ha retribuido el cariño de la hinchada y la institución.

“Alianza es muy importante no solo en mi carrera, también en mi vida. Me han recibido de la mejor forma desde el primer día y siempre he mostrado el cariño que tengo. Lo demuestro cada partido, en cada entrenamiento por el respeto que uno le tiene”, aseguró.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs Sport Huancayo

El atacante de 38 años también se refirió al presente del club. Los ‘blanquiazules’ volverán a jugar un partido oficial luego de tres semanas debido a que el duelo ante Melgar fue aplazado y le tocó descansar en la última jornada.

“Trabajamos para tratar de llegar de la mejor forma el domingo y lo hemos hecho bien. Tuvimos casi tres semanas para prepararnos, estamos bien, llegamos al 100% y por suerte con todos los jugadores a disposición”, afirmó.

El ariete argentino analizó lo que será el duelo con Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura. “Siempre nuestra genta acompañándonos a ‘full’ y esperamos el domingo darle una alegría. Sabemos que tenemos un partido difícil, pero lo vamos a trabajar para llevarnos la victoria”.

También recordó la derrota en el Torneo Apertura ante el ‘rojo matador’ (2-0) que terminó en polémica al final del partido. “Sí, por cómo nos trataron allá (Huancayo). No sé si una revancha, pero sí quedamos muy dolidos por cómo nos trataron allá. Nosotros le damos un trato profesional como siempre lo hace Alianza Lima, no cobramos deudas fuera de la cancha, adentro tenemos que demostrar lo que es Alianza Lima y para que a la próxima nos respeten un poco más”

En otro momento, Barcos aseguró que, pese, a la ausencia de Alianza Lima en la disputa de las dos últimas fechas del Clausura, los rivales no lograron sacar una ventaja considerable.

“Los resultados dentro de todo fueron positivos para nosotros estas dos fechas, pero más allá de mirar a los demás tenemos que hacer nuestro trabajo, después solo dependemos de nosotros”, concluyó.

