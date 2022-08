Alianza Lima vs Sport Huancayo: Ángelo Campos regresaría y Franco Saravia sería suplente en el arco ‘blanquiazul’

Ángelo Campos sería titular en el Alianza Lima vs Sport Huancayo.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo por la jornada 8 del Torneo Clausura. Carlos Bustos, técnico ‘blanquiazul’, prepara una modificación para enfrentar al ‘rojo matador’. Se trata de Ángelo Campos, quien volverá al once titular después de varias semanas. No obstante, Franco Saravia, el cual venía teniendo grandes actuaciones, será el sacrificado.

De acuerdo a la información de RPP, el ‘equipo del pueblo’ alineará de la siguiente forma en Matute: El ‘Mono’ se ubicaría bajo los tres palos; Gino Peruzzi, Christian Ramos, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos conformarían la línea defensiva; Josepmir Ballón y Jairo Concha se repartirían la mitad del campo; Pablo Lavandeira y Cristian Benavente serían los extremos; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos comandarían el ataque.

Posible alineación de Alianza Lima para jugar con Sport Huancayo.

La principal novedad es Ángelo Campos. El portero peruano reaparecería después de casi dos meses y es que sufrió un desgarro una fecha previa a la finalización del Torneo Apertura. Siendo su último partido la victoria de Alianza sobre Ayacucho FC.

Lo más curioso es que Franco Saravia vaya al banco. El guardameta joven se lució en el compromiso con Sporting Cristal, que terminó en empate gracias a sus espectaculares atajadas. El cancerbero terminó siendo la figura en el Nacional.

El portero salvó a Alianza Lima de manera increíble ante los remates de Sporting Cristal en el Nacional. (Video: GOLPERU).

Esta noticia no habrá caído de sorpresa en Saravia, pues él era consciente que su compañero era fijo en el once inicialista. “Ángelo Campos, por todo lo que tiene detrás y lo que logró el año pasado, sigue siendo el titular de Alianza Lima. No salió por indisciplina o algo así, fue por una lesión y cuando se recupere será decisión del profesor”.

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo este domingo 21 de agosto a las 11:00 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, el cual lucirá completamente abarrotado. Pese al horario, la hinchada ‘íntima’ agotó todas las entradas del duelo.

Hinchas de Alianza Lima compraron todas las entradas del partido con Sport Huancayo.

Los ‘íntimos’ vienen sin jugar durante tres semanas. Esto fue producto de la suspensión de su partido con Melgar por la jornada 6. El ‘dominó' postergó el encuentro, pues se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Por otro lado, el equipo de Bustos descansó en la fecha 7.

Por su parte, el ‘rojo matador’ ganó en su último partido de manera categórica. Goleó 4-0 a Universidad Técnica de Cajamarca en la ciudad incontrastable con un doblete de Luis Benites y tantos de Víctor Balta y Charles Montalvo. De este modo sumó su segunda victoria en el Clausura.

Si bien su presente en la segunda fase de la Liga 1 no es similar, será un choque directo. En este certamen, Alianza se ubica en la cuarta posición, mientras que Sport Huancayo en la decimotercera. No obstante, en el Acumulado, están tercero y quinto, respectivamente. Solo los separa dos puntos.

Luis Benites, goleador de la Liga 1

Ángelo Campos o Franco Saravia, el arquero que se ubique bajo los tres palos en el Alianza Lima vs Sport Huancayo, tendrá un difícil partido. ¿Por qué? En el equipo contrario estará el máximo anotador del campeonato peruano. Se trata de Luis Benites, quien tiene 15 goles en su registro.

El extremo del ‘rojo matador’ ya sabe lo que es marcarle a los ‘íntimos’. En el Torneo Apertura, marcó el segundo a los 87 minutos en la victoria de su equipo. Demostró toda su calidad con su definición desde el punto de penal. Puede ser un peligro en Matute.

