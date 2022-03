Universitario: esto dijo Luis Urruti tras ser operado de su lesión en la rodilla

Luis Urruti fue operado con éxito de su rodilla, tras sufrir lesión en el Universitario vs. Municipal.

Luis Urruti fue operado con éxito de su lesión en la rodilla, la cual lo dejará fuera de las canchas por varios meses. El futbolista de Universitario de Deportes se detuvo en su salida del hospital para conversar con la prensa peruana. ‘Tito’ prometió volver con más fuerza y agradeció el apoyo del club, sobre todo el cariño de la hincha ‘merengue’.

“Gracias a Dios ya me dieron el alta, agradecido con los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir a operarme acá con el médico que yo quería y conocía. Agradecer a mis compañeros, a mi familia y contento de haber salido de esta. Ahora pensar en volver más fuerte que nunca”, señaló para las cámaras de Willax Deportes desde Uruguay.

“Estoy agradecido con la hinchada, que no me dejan de escribir y dar su apoyo. La verdad que estoy sorprendido por el cariño que me han brindado todo este tiempo y espero devolvérselo cuando regrese, de lograr la tan ansiada 27 que ellos desean”.

El uruguayo se refirió al respaldo de sus compañeros. “Todo el tiempo se han portado muy bien, me han llamado, en todo momento me escriben, no tengo palabras para agradecer a toda la gente. Ahora a prepararse para la recuperación que es la parte más difícil porque lleva un tiempito, pero con las mismas ganas de siempre”.

Luis Urruti habló tras ser intervenido quirúrgicamente en Uruguay.

APOYO DE SU FAMILIA E HINCHAS

Florencia Romaniello, pareja y mamá del hijo de Luis Urruti, utilizó su cuenta de Twitter para informar constantemente cómo estaba el futbolista. “Piedras en el camino que se nos cruza, pero siempre bien unidos y con una sonrisa! No hace falta decirlo mi amor, acá siempre estaré, en las buenas y en las malas mucho más”, publicó en su red social antes de la operación.

Después de unas horas volvió a escribir por el mismo medio. “La operación salió todo bien Gracias a Dios. Tito aún sigue dormido! Gracias por todos sus saludos”. Esta publicación fue muy comentada por los hinchas ‘merengues’ con mensajes positivos.

Josué Risco, integrante del equipo de futsal de personas con Síndrome de Down de la ‘U’, le mandó un mensaje al jugador ‘crema’. “Te esperamos, fuerza Urruti”. Recordemos que Risco meses atrás pudo conocer en persona a Luis Urruti, del cuál es fanático.

Este video fue respondido por el uruguayo. “Josue, mi gran amigo, el que me escribe antes de cada partido y me ha dado todo su apoyo en este duro momento.Muchas gracias por todo tu cariño y tu amistad. Estaré alentándote en cada partido y pronto volveré para seguir compartiendo lindos momentos juntos”.

LESIÓN DE URRUTI

¿Cómo se lesionó el extremo ‘crema’? A los 29 minutos de la primera parte en el compromiso entre la ‘U’ y la ‘Franja’, Luis Urruti fue a la marca del rival Adrián Ascues sobre la banda derecha y muy cerca de la mitad del terreno de juego.

Luis Urruti alcanzó al mediocampista, pero en su desplazamiento sorpresivamente se tomó la rodilla y dejó de participar en la jugada que prosiguió con el ataque de los ‘Ediles’. El atacante ‘charrúa’ comenzó a saltar en un pie y por sus propios medios abandonó la cancha con visibles muestras de dolor en la rodilla izquierda. De inmediato, Joao Villamarín fue llamado para ingresar en su reemplazo.

Ni bien Urruti fue cambiado, se pensó lo peor, puesto que el uruguayo se tapó el rostro y comenzó a llorar. Esto fue un signo de que sabía lo que podía ser su lesión. Después, cuando terminó el cotejo, tuvo que ser ayudado para salir del estadio Iván Elías Moreno. Días después fue sometido a una resonancia magnética y se confirmó la rotura de ligamentos en la rodilla.

