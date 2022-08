Milena Warthon apareció en paneles de Times Square de Nueva York: “Es un sueño y un gran logro en mi carrera”

Milena Warthon en los paneles del Time Square de Nueva York. (Instagram)

La exponente de la música pop andina vive uno de los mejores momentos de su carrera, su imagen apareció este 18 de agosto en las pantallas del Times Square de Nueva York. Milenna Warthon ha sido seleccionada entre varias cantantes latinoamericanas para ser parte de la playlist ‘Equal Andes’ de Spotify.

No solo eso, Milenna Warthon es la portada del mes de agosto de esta lista de temas seleccionados por la conocida plataforma musical. ‘Equal Andes’ es el programa global de Spotify que busca fomentar la igualdad de las mujeres en la industria musical.

Es una lista de sesenta canciones de las intérpretes femeninas más influyentes de Latinoamérica; tales como Venezuela, México, Perú, Ecuador, Argentina, entre otros países.

La joven artista de 22 años conversó con Infobae y contó cómo se siente de ser considerada por tan importante propuesta, sobre sus inicios y cómo maneja a los detractores en su ascendente carrera musical.

Milena Warthon ¿cuál es tu sentir al verte en los paneles de Times Square de Nueva York?

Mucha emoción, es un sueño, nunca he ido a Estados Unidos, pero que mi música y proyecto aparezca en ese lugar tan importante es un gran paso y logro para mi carrera.

Hace poco salió Wendy Sulca, quien también forma parte de la lista de canciones de Spotify...

Sí, sé que ha estado también la maestra Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Lorena Blume, que es la primera peruana en aparecer en los paneles más famosos del mundo. Es emocionante y es una muy bonita comunidad que compartimos la misma iniciativa de apoyarnos entre todas.

¿Cómo te enteraste de que formarías parte de esta lista de cantantes femeninas más exitosas en Latinoamérica?

Se comunicaron con mi mánager que había la posibilidad y cuando se definió; mi equipo y yo recibimos la noticia muy emocionados. Cuando nos dijeron que íbamos a ser portada del mes de agosto, mucho más. Ambos son un logro, pero más bonito es el trasfondo que tiene, ser parte de esta iniciativa, de visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria musical, de darnos un lugar. Sé que muchas veces es dominada por los hombres y en mi género andino mucho más, me parece interesante que puedan dar la oportunidad a una artista tan joven como yo.

¿Es difícil para las mujeres ingresar a la industria musical?

Vemos un cambio no porque la industria sea más amable con las mujeres, sino porque nosotras estamos cambiando debido a nuestra iniciativa, estamos luchando por nuestra identidad como es el caso de Wendy Sulca, Renata Flores y Daniela Darcourt. Esto tampoco sería posible sin la lucha de nuestras antecesoras que abrieron camino para que a nosotras se nos haga más sencillo.

¿Cuáles de tus canciones están en esta lista?

Desde el año pasado está ‘ Agua de Mar’. Es la única canción que tenía propia en el 2021 y ya estaba en la playlist. Y en julio de este año hice dos grandes lanzamientos, ‘ Warmisitay’ y ‘Maravilloso’. El primero ingresó este año y en la playlist ‘Equal Global’ está mi canción ‘Maravilloso’. Son tres de mis temas y estoy feliz.

Inicios musicales

¿Por qué escogiste el estilo pop andino?

Mi decisión de hacer música fusión fue por un deseo de decir algo con mi música. No he creado ningún género, estoy interpretando mi cultura basada en mi realidad. Soy una mujer andina y me encanta la música pop. Mi sueño es ser una pop andina star.

¿Cómo así escogiste fusionar la música andina y el pop?

La cultura andina llega a mí indirectamente por mi familia, por mis padres que son de Apurímac y Ayacucho, por los viajes que hice y la música que conocí a través de ellos. Pero primero tuve que combatir estereotipos personales, acabar con la idea que la música andina es cosa del pasado, cuando es totalmente lo contrario, la música andina está viva y presente en las nuevas costumbres de la gente.

¿Cuáles son tus referentes en la música andina?

Con respecto a lo andino, me gusta mucho la música latinoamericana de William Luna, Max Castro, Pelo de Ambrosio, Los Kjarkas de Bolivia. Me agrada mucho el caporal, la música del altiplano me encanta bailarlo y por eso lo he incluido en mis canciones, pienso que es un ritmo que trasciende las fronteras.

¿Y con respecto al pop?

Me encanta la música pop, desde chica escuché One Direction, Taylor Sweet, Ariana Grande, Lady Gaga y por supuesto Britney Spears, la princesa del pop. Además de Shakira, que es la reina del pop latino, me encantan sus raíces, su carisma y autenticidad.

¿Te fue muy difícil defender tu estilo, tu género musical?

Siempre va a haber gente que no le guste, igual estoy en un proceso de encontrarme, he ido madurando personalmente y musicalmente . He crecido como persona porque comencé en esta carrera a los 17 años y he encontrado lo que quiero hacer con mi música.

¿Y ahora con qué sonido te identificas?

Este disco es mi autodescubrimiento y estoy plasmando mi propio mensaje y mi sonido. Mi proyecto es todo un universo, Milena no solo es una canción o un género de pop andino, es un todo, desde la estética visual hasta la sonora. Sigo probando, pero ya estoy más cerca de una identidad propia.

También han criticado tu voz, ¿cómo lo manejas?

Sí, se me ha criticado como canto, pero el color de mi voz es particular, tengo también gente que me reconoce solo por escuchar mis canciones, así que tomo los comentarios positivos.

¿Te defiendes de los detractores o no haces caso?

Siempre habrá detractores, quizá cuando era más pequeña era más voluble, ahorita, yo sé qué quiero hacer, me costará mucho o poco, pero eso lo que quiero hacer y es mi única verdad. Y me he dado cuenta de que la gente lo siente, ellos sienten la autenticidad del artista. A l inicio, a todo el mundo le choca que te insulten, pero uno aprende a manejarlo, entender y aceptar las críticas constructivas. Aprendí a separar los comentarios de la gente que solo quiere molestarte. Cuando solo critican es un reflejo de inseguridad. Pero tengo claro que en esta carrera necesitas trabajar la seguridad y el amor propio. Yo hoy en día prefiero seguir adelante y no responder.

¿Quién te ayuda a darte ese soporte de seguridad y amor propio?

De todos lados, trabajo en mi salud mental y mis padres siempre me apoyan. He asistido a terapia desde los 13 años, muchas veces a lo largo de mi vida y está bien porque uno necesita herramientas para estar más fuerte. Me ayudó mucho a formar mi carácter y a enfocarme en lo que quiero. Recibir terapia me ayudó a estar segura de lo que quiero, si lo vuelvo a necesitar, lo volveré a buscar.

¿En qué te diferencias de los demás?

Uno de mis pilares es la innovación, ahora hago estas fusiones, pero mañana veré qué hago para innovar.

Tu carrera casi inició cuando te hiciste viral con tu tema ‘Agua de Mar’ en TikTok, ¿consideras que las redes sociales te dieron ese impulso que necesitabas?

Por su puesto, es la manera que he llegado a mi público, uso ese mi medio como mi lenguaje para llegar a mis seguidores.

¿Y cómo te sientes que niñas y adultos bailen tu coreografía?

Me ha pasado muchas veces que veo a niñas bailando con su pollerita y son ellos los que te dan el cariño verídico. Es el mejor regalo que puedo recibir. Mi público mayormente son mujeres por el mensaje femenino y de empoderamiento que doy en mis canciones.

