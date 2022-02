Milena Warthon: “La Voz Perú me abrió muchas puertas, pero la parte mala es el bullying que sufrí” | ENTREVISTA

Milena Warthon participó en La Voz Perú. (Foto: Milena Warthon)

Milena Warthon es una cantante peruana que siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces. Y aunque se le han cerrado algunas puertas por no querer cambiar su género pop andino, no ha dudado en usar diferentes herramientas tecnológicas para dar a conocer su arte.

Es así como este 2021 se apoderó del TikTok, logrando tener más de un millón de seguidores, aquellos se convertirían en parte de su comunidad. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues con los followers se sumaron los detractores, quienes no perdonaron que la joven se enfrentara con otros jóvenes talentos en La Voz Perú.

A través de una entrevista con Infobae, Milena nos cuenta cómo enfrentó estas fuertes críticas que lograron ser tendencia. Además, nos da detalles de su regreso con una nueva propuesta, aquella que guarda un género innovador y un mensaje de empoderamiento.

Finalmente regresas a la palestra con un género bastante diferente al acostumbrado...

¡Sí! La Nena es una canción muy especial para mí, que espero marque un hito este año, estoy que trabajo mucho en otras canciones, otras propuestas. La Nena es el primer single que estoy mostrando este 2022, y estoy muy feliz por el recibimiento que está teniendo, lo estrenamos el 28 de enero y mucha gente me ha escrito felicitándome, me alegra porque la letra tiene un mensaje muy importante de empoderamiento.

¿Sientes que ha sido un cambio radical?

Sí, bueno, mi proyecto va a seguir siendo igual, la valoración de la cultura andina latinoamericana, mis pilares siempre van a ser el folclore andino y el pop, pero con esta canción estoy saliendo de mi zona de confort, porque a lo que siempre hago, le estoy sumando la cumbia y la rumba. Al inicio pensé mucho en cómo lo tomará la gente, pero felizmente entienden que un artista tiene que seguir innovando y renovándose para poder seguir vigente. Pero eso no quiere decir de que mañana no pueda sacar un caporal o el ritmo que mi público ya está acostumbrado. Considero que es un pasito más en mi carrera.

¿Sentiste temor al mostrar esta nueva propuesta?

Sí, en realidad el que sentimos todos los artistas cuando apostamos por algo diferente. Es una canción propia, es una canción nueva totalmente, escrita por mi y con un bonito mensaje. Obviamente siempre van a haber comentarios buenos o malos. Y bueno, la canción se trata de eso, de aprender de los comentarios constructivos y a seguir adelante, la gente que crítica realmente sobra en nuestras vidas.

¿Has recibido muchas críticas?

El año pasado lo viví más, me hice viral en las redes y estaba en la tele. Estar en La Voz fue un momento muy feliz que agradezco porque me abrió muchas puertas, me ayudó a que la gente de muchos lugares me conozca, pero su parte mala fue el acoso, el ciberbullying que sufrí. Por las críticas de odio más que todo, porque críticas siempre van haber, y las tomo en cuenta porque creo que todos debemos seguir mejorando, soy una chica joven que me falta mucho por aprender.

Le tomaste importancia a estas críticas de odio y te afectó...

Es que yo me sentía acorralada, frágil, porque me criticaban, pero no me decían cómo mejorar, cómo salir adelante, solo me tiraban barro. Pero bueno, para eso están las experiencias, para aprender. Claro que afectaban esos comentarios malintencionados, pero aprendí que éstos terminan reflejando qué tipo de personas son los que escriben eso . Uno piensa qué debe estar pasando esa persona para tener la necesidad de tirar odio y hacer sentir mal a otra persona. Sí, al inicio me chocó, fue un conflicto de emociones, porque trabajo no me faltaba, lo sentía muy genial, pero a la vez el acostumbrarme a lo otro (detractores) resultaba muchas veces tensionante, pasé eso por primera vez, y bueno esa experiencia me ayudó a hacer esta canción, me di cuenta que de la oscuridad y del miedo pueden salir cosas bonitas.

Milena Warthon busca explorar nuevas fusiones con su nuevo tema. (Foto: Milena Warthon)

¿Dirías que participar en La Voz Perú cambió tu vida?

Yo considero que sí. Para mí, La Voz ha sido una experiencia única que nunca voy a olvidar, sin duda ha marcado un antes y un después en mi carrera. sobre todo por el nivel de exposición que tuve. Ha sido muy diferente para mi, desde el pasado todo fue una locura, nunca lo había pasado, me llevé mucho aprendizaje del programa y muchas amistades, que es lago que valoro mucho. Estar en un medio tan grande ha hecho que mucha gente voltee a ver mi trabajo. Estoy muy agradecida.

¿Ya te sientes fuerte?

Mucho, ahora mi objetivo de este año es tomar todo lo que aprendí el año pasado para mostrarme más segura y más empoderada que nunca, siempre apoyándome de mi familia y mi comunidad, el cariño de la gente es un gran respaldo. Estoy agradecida con ello.

¿Cómo estás manejando las críticas ahora?

Ahora estoy mentalizada de que eso es algo que me pasa y va a pasar, a mi y a mis compañeros artistas. Sí está mal, pero no es algo que yo voy a poder parar. Solo me toca a través de mis canciones dar un mensaje de consciencia, dirigirme a todos aquellos que tiran odio para que se pongan a pensar que eso daña. El hecho de que haya hate masivo es un reflejo de la sociedad y de cuánto debemos de mejorar, en mi canción dejo ese mensaje de superación y empoderamiento, que ojalá le sirva a muchas personas.

No solo has cambiado de género, sino también tu look...

(Risas) Yo uso todas las redes sociales, y me visto para cada ocasión. Yo empecé a cantar a los 17 y me lancé (de cantante) a los 18. Soy una chica de 21 y estoy probando nuevas cosas, estoy creciendo, probando estilos, finalmente al igual que mi música, yo estoy evolucionando como persona y en mi forma de vestir, voy a seguir probando looks, es parte de mi crecimiento. A mi me gusta mucho arriesgarme, si no lo hago se vuelve muy rutinario, y creo que eso no va mucho conmigo.

Después de estar en La Voz, donde has lidiado con las críticas, ¿aceptarías participar en otro monstruo televisivo como lo es El Artista del Año?

Cuando asistí como invitada el año pasado no lo podía creer, creo que fue la cereza del pastel del 2021. Me sorprendió mucho que me invitaran y estoy muy agradecida con Gisela Valcárcel. Si me hace la propuesta de participar, yo no lo pensaría dos veces, siento que sin duda sería una gran ventana para mi, para mi proyecto, para seguir creciendo, para que muchas más personas puedan conocer mi objetivo y mi propuesta. Me siento más fuerte y empoderada.

