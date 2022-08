Hija de Tommy Portugal envía conmovedor mensaje a su madre luego de pelearse con el cantante

Mafer Véliz le demostró todo su amor a su madre a través de redes sociales. (Instagram)

María Fernanda Véliz y Tommy Portugal se vieron las caras a las afueras de un centro especializado, en donde el cumbiambero asistió para realizarse un examen de paternidad. Después de discutir acaloradamente frente a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, la joven de 20 años se pronunció en redes sociales para dedicarle un tierno post a su madre.

Como se recuerda, este lunes 15 de agosto, Magaly Medina emitió imágenes del esperado encuentro entre Mafer y Tommy. La muchacha, quien también se desempeña como cantante, aprovechó la oportunidad para reclamarle el no haberla apoyado en los últimos años, ni de haberla reconocido legalmente como su hija.

Tommy Portugal se realizó la prueba de ADN para saber si es el padre biológico de María Fernanda Véliz. (ATV)

En su defensa, el ex Grupo 5 aseguró que jamás dudó que Mafer Véliz fuera su hija, pues son muy parecidos físicamente. Además, se mostró incómodo por la presencia de su expareja, a quien acusó de recién contarle la verdad después de varios años.

“ Su mamá no me dijo que tenía una hija durante 12 años, la hizo firmar por otra persona. Por este tema es que se complicó todo. Se quedó en que ella iba a hablar con esa persona para poder regularizar los papeles, no es que yo me he hecho el loco estos años”, sostuvo indignado.

Mafer Véliz saca cara por su madre

Una vez Magaly Medina compartió las imágenes de la tensa discusión, la joven cantante usó sus redes sociales para expresarle todo su amor a su madre, la señora Mariela Veliz Gutiérrez.

“Te amo por sobre todas las cosas”, escribió la joven artista junto a una fotografía al lado de su madre, quien es la primera persona en apoyarla en su carrera musical.

Mafer Véliz, hija de Tommy Portugal, envió emotivo mensaje a su madre. (Instagram)

Cabe resaltar que Mariela, animadora infantil, no mantiene una buena relación con Tommy Portugal. Ambos mantuvieron un corto romance en los 2000, del cual ella salió embarazada. No sabe las razones por las que nunca le contó al cantante nacional que estaba esperando una hija suya.

Varios años después, se contactó con Portugal mediante redes sociales para contarle que era padre de una adolescente de 12 años. Para ese entonces, el cantante tenía una relación sentimental con Estrella Torres y quedó en shock por la inesperada noticia.

El espacio ‘Magaly TV La Firme’ informó que Tommy Portugal se hizo cargo a nivel económico de María Fernanda desde los 16 hasta los 18 años, aunque él ya sabía que era su hija desde que tenía 12 años.

Tommy Portugal mantuvo una relación amorosa con una bailarina infantil en los 2000. (Foto: Composición Infobae)

Tommy Portugal será padre otra vez

En ‘Magaly TV La Firme’, del pasado 10 de agosto, Tommy Portugal confesó a través de una llamada telefónica que será padre nuevamente, pero esta vez con la cantante Dayana Córdova, su actual pareja.

La reacción de María Fernanda Véliz, la hija no reconocida del cumbiambero, quien se encontraba en el set del programa, fue de sorpresa absoluta. Sin embargo, se dio tiempo para enviar un contundente mensaje a su padre.

“Realmente, espero que con ese bebé se le despierte la sensación de padre, porque conmigo nunca pasó”, expresó con algo de nostalgia la joven.

El cantante nacional no tomó bien sus palabras y le expresó su molestia. “Qué mal que te expreses así”, expresó. Tras ello, informó que realmente es Mafer Véliz quien no responde sus mensajes cuando él intenta comunicarse con ella.

SEGUIR LEYENDO