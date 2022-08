‘Al Fondo Hay Sitio’: Tommy Portugal y todas las canciones que interpretó para la exitosa teleserie

Tommy Portugal grabó más de 10 canciones para la serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

Muchos peruanos recuerdan los éxitos musicales que marcaron la primera temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, entre ellos ‘Me gusta, Me gusta’, ‘La Terecumbia’, entre otros. Todos estos fueron escritos por el productor Juan Carlos Fernández e interpretados por Tommy Portugal, quien está en el ojo de la tormenta por un conflicto familiar con Mafer Véliz.

Según contó al programa “Tú quieres show”, la propuesta de ser la voz oficial de las canciones de la serie llegó a Tommy Portugal tras tomar la difícil decisión de abandonar el Grupo 5. Una vez aceptó, se acercó a los estudios de América TV para grabar los primeros 40 segundos de ‘Al Fondo Hay Sitio’, tema con el que inicia la serie hasta el día de hoy.

El público quedó encantado con la canción y pronto se le pidió que interpretara ‘La terecumbia’, tema principal de Teresita Collazos (Magdyel Ugaz). Nuevamente, la voz de Tommy, el ritmo de la canción y la trama de ‘Al Fondo Hay Sitio’ hizo que la pieza fuera un éxito. Pronto, Sony Music Latin se contactaron con Portugal para grabar un disco completo.

Tommy Portugal interpretó los éxitos musicales de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Las canciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’, interpretadas por Tommy Portugal, se encuentran disponibles en el canal de Youtube del cantante, así como también en su página de Spotify.

Lista de canciones

1. ‘Me gusta, Me gusta’

2. ‘Estar Contigo’

3. ‘Tú y yo’

4. ‘Que Baile Conmigo’

5. ‘El Amor Más Grande Del Planeta’

6. ‘Ven’

7. ‘Quiero conocerte’

8. ‘Lléname de Amor’

9. ‘Terecumbia’

10. ‘Una noche’

11. ‘Vanessa’

12. ‘Al Fondo Hay Sitio’

Las canciones interpretadas por Tommy Portugal para ‘Al Fondo Hay Sitio’ fueron escritas específicamente por el productor Juan Carlos Fernández, quien se ha encargado de musicalizar las producciones más importantes de América TV durante los últimos 20 años.

Conflicto con América TV

En conversación con ChiquiWilo, Tommy Portugal confesó que fue vetado de América TV por un breve tiempo, pues no le permitían cantar las canciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en sus conciertos. Un trabajador del canal, encargado de la musicalización, le informó que debía pedir un permiso especial antes de interpretar algún tema de la serie.

“Quería que yo pida autorización para cantar ‘Al Fondo Hay Sitio’ en mis conciertos, prácticamente me estaban prohibiendo que lo hiciera. Yo le dije que todas las orquestas cantaban el tema y yo que la había grabado no. Si no me pedía permiso, me hacían chongo, me hacían la vida imposible”, sostuvo.

Las cosas con el canal de Pachacamac se pusieron tensas debido a un problema sucedido en un concierto en Tacna. La persona que contrató al ex Grupo 5, quien no sabía el acuerdo previo que había entre él y América TV, promocionó la presentación usando el nombre de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Me hicieron un chongazo, dijeron que me estaba colgando de la marca, que no podía. Me hacían problemas por haber grabado la canción. Obviamente le agradezco a Juan Carlos porque me sirvió mucho, pero también me trajo problemas. El canal me vetó porque decían que me estaba aprovechando ”, contó.

SEGUIR LEYENDO