Mafer Portugal: Las veces que la hija de Tommy Portugal audicionó en competencias de canto

Las veces que Mafer Portugal audicionó en televisión.

Mafer Portugal está en el ojo público luego de que saliera en el programa de Magaly Medina a contar cómo era realmente la relación con su padre Tommy Portugal. Hasta dónde se conocía, el cumbiambero no había reconocido a la joven legalmente, sin embargo asegura que sí entablaba una relación con ella.

Pero, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, el último lunes la cantante reveló que no tiene ningún vínculo con su progenitor y que incluso le decepcionaba que él no la apoye en su carrera musical.

Por su parte, Mafer Portugal ha buscado cada una de las oportunidades para hacer una carrera en un mundo tan complicado como es el de la música. Ella ha dejado su apellido de lado se ha presentado en cuanto casting tenga al frente, aunque no todo ha tenido buenos resultados, con su perseverancia ha demostrado que quiere seguir adelante.

Imitó a Danna Paola

A sus 18, Mafer Portugal intentó abrirse camino en la música con la imitación de la cantante mexicana Danna Paola. Con su caracterización llegó hasta el programa ‘Yo Soy’ y audicionó con la esperanza de convertirse en una promesa musical. En el 2020, la hija de Tommy Portugal pasó satisfactoriamente el casting, sin embargo no logró concluir más etapas. Pese a ello, recibió palabras alentadoras por parte del jurado.

Mafer Portugal hizo su primera audición como Danna Paola en Yo Soy. (Latina TV)

Probó suerte con la imitación de Amy Gutiérrez

La joven cantante no se dio por vencida y siguió luchando por sus sueños. Esta vez Mafer Portugal volvió a audicionar en ‘Yo Soy’, pero decidió cambiar de personaje. Caracterizada de Amy Gutiérrez se animo a cantar ‘No te contaron mal’. Lamentablemente no pasó a la siguiente etapa, pero Maury Stern aseguró que tenía un gran talento que debería explotar. Le recomendaron no darse por vencida y continuar trabajando en su voz.

Mafer Portugal se presentó como imitadora de Amy Gutiérrez en Yo Soy. (Latina TV)

Mostró su propio talento

Dejando atrás las imitaciones, la cantante apostó por demostrar al Perú que tiene un gran talento y puede sobresalir en el canto. Por esa razón, se dio la oportunidad de participar en ‘La Voz Perú' en el 2021. Pasó su audición, pero lamentablemente ningún entrenador volteó la silla. Los couch le recomendaron seguir trabajando porque aun escuchaban una voz un tanto ‘pequeña’. Tras ello, no dejó de compartir contenido musical en sus rede sociales, dónde ha ganado gran popularidad.

Mafer Portugal audicionó en La Voz Perú 2021. (Latina TV)

Volvió a La Voz Perú

Este 2022, con el regreso del programa concurso, Mafer también volvió a apostar por su talento. La muchacha se animó a volver a audicionar, esta vez con un tema salsero, la canción ‘A puro dolor’. Llegó al set de Latina junto con su madre y su novio. Aunque tampoco consiguió un sí, tuvo la oportunidad de cantar un poquito junto a Noel Schajris y se fue muy contenta con las palabras de los entrenadores.

Mafer Portugal en La Voz Perú 2022. (Latina TV)

Buscó una oportunidad en La Gran Estrella

Recientemente, Gisela Valcárcel ha estrenado un programa concurso que también busca encontrar a una de las mejores voces del Perú. Aunque Mafer Portugal no es una de las participantes, se supo que si se probó en el concurso.

En declaraciones de la joven a Magaly Medina, señaló que la producción del programa ‘La Gran Estrella’ se comunicó con ella tras tus palabras sobre su padre y le ofrecieron un puesto en el concurso a cambio de una ‘reconciliación’ con su progenitor. De inmediato se negó y señaló que ella quiere hacerse conocida por su voz y no por problemas.

Mafer Portugal fue invitada a La Gran Estrella, pese a no pasar casting. (Magaly TV: La Firme)

SEGUIR LEYENDO