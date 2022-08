Chirinos a Pedro Castillo: “No hay problema de donde venga la vacancia, lo importante es que se haga”

Patricia Chirinos solicitó ubicar a Yenifer Paredes, quien se encuentra no habida, a pesar de que su abogado precisó que se encuentra en el país. Foto: Andina

Patricia Chirinos volvió a referirse sobre la vacancia a Pedro Castillo, como se sabe, la legisladora no tiene problema alguno en asumir el papel de “opositora” al gobierno del actual mandatario. Durante una última entrevista, la congresista hizo un mea culpa y solicitó a las bancadas del Parlamento que se unan a fin de que puedan sacar al jefe de Estado de la presidencia.

La integrante del partido Político Avanza País, indicó que no se siente arrepentida de haber presentado la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo en noviembre de 2021. A pesar de las críticas, ella se siente satisfecha porque, según expresó, “hizo lo que muchos esperan, pero no lo hacen”.

“Ese era el momento de poner la vacancia sobre la mesa. Y no me he equivocado. A pesar de que no se obtuvieron los votos, ese era el momento en que Pedro Castillo debió haber dejado Palacio de Gobierno y el Perú no se estuviera desangrando como hoy, sobre todo la gente más humilde”, sostuvo la parlamentaria en RPP Noticias.

Por otro lado, acotó que para pensar y plantear de manera más concreta en una nueva vacancia presidencial, se necesita del apoyo de partidos/congresistas considerados aliados del Gobierno. “Necesitamos ampliar el consenso.

Ante esto, señaló que cada bancada política tiene sus “ovejitas”, pero “nosotros (Avanza País) somos buenas ovejas”. Además, consideró desproporcionado lo señalado por las encuestas donde el Congreso tiene mayor desaprobación que Pedro Castillo porque están englobando a los 130 parlamentarios.

Patricia Chirinos pide el apoyo de los parlamentarios para lograr vacar a Pedro Castillo.

En esa línea, manifestó que hay gente “de buena fe que está reflexionando” con respecto a la vacancia. “El señor Acuña, por ejemplo, ha reflexionado y está esperando 87 votos (...) No hay problema de donde venga la vacancia, lo importante es que se haga”, declaró en RPP la congresista Chirinos.

Por otro lado, reflexionó sobre el momento en que no se debatió la moción de su bancada para invitar al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ante el Congreso de la República. “El señor presidente y Aníbal Torres tienen derecho de reunirse con quienes quieran, pero el Congreso y la ciudadanía tienen derecho de saber cuál es la agenda de estas reuniones”.

Problemas con “Los Niños”

Patricia Chirinos respaldó la gestión de María del Carmen Alva. Sin embargo, consideró que la congresista de Acción Popular tiene problemas en su bancada con ‘Los niños’.

“Tiene problemas conviviendo con ‘Los niños’ que no quieren hacer una bancada aparte y el partido se ve imposibilitado en retirar a ‘Los niños’ investigados en la bancada. El nivel de estrés y presión que tiene María del Carmen es brutal”, declaró Chirinos en Las Cosas Como Son.

María del Carmen Alva, otra vez, en el ojo de la tormenta.

Consultada sobre el tema de las comisiones, la congresista de Avanza País adelantó juicio y aseguró que votará en contra de que José Luna Gálvez (Podemos Perú) para que presida la comisión de Presupuesto. “Mi voto va a ser en contra. Es una persona con muchos problemas legales y no me parece la persona idónea ”, dijo en RPP.

Sobre la campaña para las elecciones de octubre 2022, sostuvo que Avanza País tiene candidatos fuertes en las regiones de San Martín, Cajamarca y Huánuco.

