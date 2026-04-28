Perú

Exitosa doble cirugía salva a paciente de 74 años con aneurisma de aorta

La intervención requirió un abordaje en dos etapas: primero, la colocación de una endoprótesis torácica mínimamente invasiva y, luego, una cirugía abierta abdominal para reemplazar la sección afectada

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Las técnicas avanzadas aplicadas permitieron estabilizar al paciente, controlar la emergencia y restablecer el flujo sanguíneo - Créditos: Essalud.
Las técnicas avanzadas aplicadas permitieron estabilizar al paciente, controlar la emergencia y restablecer el flujo sanguíneo - Créditos: Essalud.

Un hombre de 74 años superó una grave amenaza para su vida tras una intervención extraordinaria en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. El paciente, diagnosticado con un aneurisma de aorta —un ensanchamiento extremo de la arteria principal— que se extendía desde el tórax hasta el abdomen. La complejidad del cuadro requirió una planificación minuciosa y la coordinación de especialistas de diversas áreas médicas.

Debido a la delicada situación y la extensión del daño vascular, el equipo de la Unidad de Aorta optó por un enfoque en dos fases. En el primer procedimiento, se colocó una endoprótesis en la sección torácica de la arteria empleando una técnica mínimamente invasiva, mediante una pequeña incisión en la región inguinal. Este paso permitió estabilizar al paciente, controlar la emergencia y disminuir los riesgos iniciales relacionados con la condición aguda.

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Luego de un periodo de observación y recuperación, se llevó a cabo una segunda cirugía, esta vez mediante abordaje abierto en el abdomen. Durante esta etapa, se retiró la porción dañada de la aorta y se sustituyó con una prótesis vascular diseñada especialmente para restaurar el flujo sanguíneo hacia los órganos internos y las extremidades inferiores.

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El procedimiento fue liderado por el doctor Miguel Rojas Huillca, cirujano cardiovascular, quien trabajó en estrecha coordinación con el doctor Johnny Mayta Rodríguez, jefe del servicio de Tórax y Vascular Periférico, y el equipo completo de la Unidad de Aorta. La colaboración entre especialistas permitió afrontar con éxito uno de los cuadros más complejos atendidos en el hospital.

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“El paciente llegó con dolor intenso en el tórax y el abdomen. Las imágenes mostraban una aorta dilatada y disecada, afectando órganos desde el pecho hasta el abdomen, lo que exigía una respuesta inmediata”, explicó el doctor Rojas Huillca. La pronta intervención y la aplicación de técnicas avanzadas resultaron determinantes para salvar la vida del hombre.

Actualmente, el paciente Víctor Durán se encuentra en rehabilitación, camina y tolera la ingesta de alimentos - Créditos: Essalud.
Actualmente, el paciente Víctor Durán se encuentra en rehabilitación, camina y tolera la ingesta de alimentos - Créditos: Essalud.

Actualmente, Víctor Durán, el paciente intervenido, está en proceso de rehabilitación. Se encuentra caminando y tolera la alimentación oral. “La atención fue precisa y humana. Me realizaron dos operaciones muy difíciles y hoy puedo decir que estoy vivo gracias a estos médicos”, expresó emocionado antes de regresar a su hogar.

El doctor Mayta Rodríguez resaltó que el Hospital Rebagliati realiza cerca de 500 cirugías de alta complejidad cada año, consolidándose como referencia nacional para el tratamiento de enfermedades vasculares graves. El trabajo conjunto de los profesionales y la capacidad tecnológica del centro representan esperanza para pacientes de todo el país.

¿Qué es un aneurisma de aorta?

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, sigla en inglés) de Estados Unidos señala que un aneurisma de aorta es una dilatación localizada de esta arteria principal, responsable de llevar sangre oxigenada desde el corazón a todo el cuerpo. El abultamiento, similar a un globo, suele formarse cuando las paredes arteriales se debilitan por enfermedades, factores genéticos o traumatismos. La presión de la sangre puede agravar la lesión y aumentar el riesgo de ruptura.

Hay dos tipos principales: el abdominal, que afecta la sección de la aorta ubicada cerca del estómago y es el más frecuente; y el torácico, que compromete la parte superior, por encima del diafragma, donde su incidencia es menor. Cada variante posee causas y factores de riesgo propios, por lo que requieren evaluación médica especializada.

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