Juan Reynoso se refirió al cupo de extranjeros en la Liga 1 y citó el caso de Alex Valera en Universitario

El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la presencia de jugadores de otros países en el torneo local. (Eddie Fleischman)

Desde que Juan Reynoso fue nombrado nuevo entrenador de la selección peruana, ha empezado a cumplir sus primeras funciones. Estas fueron la visita a los estadios de la Liga 1 para ver algunos jugadores, así como su viaje al exterior para comunicarse con la base del plantel de la ‘bicolor’ de cara a los amistosos de setiembre. Sin embargo, también se ha dado un tiempo para atender las entrevistas de diversos medios. En este caso, se refirió al cupo de extranjeros que existe en el medio local.

Para ello, recordó su etapa de futbolista, específicamente en México, cuando vistió las camisetas del Cruz Azul y el Necaxa entre 1994 y 2004. Justamente, vivió cómo fue el cambio de este asunto en el país ‘azteca’.

“En algún momento cuando jugaba éramos cinco extranjeros. Solo en el DF (capital) podían jugar cuatro, en el resto sí normal los cinco. Hoy son diez extranjeros, llegó a ser 12, pero podían estar 10. Antes de los cinco podían llegar tres o cuatro buenos. Hoy llegan dos y a veces por economía solo uno, los otros nueve son… Eso no suma. Constantemente han ido bajando el cupo, pero por la oferta y demanda, bajan los costos a los jugadores extranjeros para tratar de bajar de los nacionales. Eso no termina siendo bueno”, dijo en una charla con el periodista Eddie Fleischman para el canal Full Deporte de YouTube.

Del mismo modo, negó estar en contra de que vengan futbolistas de otras naciones, siempre y cuando sean de nivel. En ese sentido, mencionó una condicionante. “No voy en contra del extranjero, sino de la calidad. Si a mí me dicen ‘en Perú siguen siendo cinco, pero podrían ser seis o siete si es de selección, sin importar la nacionalidad’. Ese tiene que venir al país porque te va a sumar”, contó.

Hernán Barcos es uno de los pocos extranjeros y de nivel que ha rendido en la Liga 1 en los últimos años. (Club Alianza Lima)

Mercado de pases en Perú

Para explicar mejor este tema, citó el caso de Alex Valera, quien partió a Arabia Saudita en medio de un contexto en que Universitario de Deportes no podía contratar a un reemplazo porque la ventana de transferencias estaba cerrada.

“Tendríamos que ser creativos, sobre todo por lo que pasó con Valera. Se cierra el mercado de pases y la ‘U’ no tiene chances de traer un jugador. Gracias a Dios se dio la situación de que está jugando y haciendo goles”, declaró.

El director deportivo aclaró el tema con el delantero luego de su fichaje por Al-Fateh de Arabia Saudita. | Video: Universitario de Deportes

En eso, dio un consejo de lo que podría funcionar y que guarda relación con tener futbolistas extranjeros de mayor nivel en el campeonato nacional. “¿Qué pasaría si el cierre de registros se dilata dos o tres semanas después de los mercados importantes? Por ahí te queda un jugador bueno a costo accesible. De repente en Chile o México se quedó un jugador importante y va a Perú por la tercera parte. Te va a mejorar la liga y la competencia interna”, señaló.

Asimismo, dio a entender que si no hay cambios a nivel estructural, la calidad de la competición peruana no va a mejorar. “Si no mejoramos esos mecanismos, van a seguir llegando los extranjeros que no suman”, concluyó.

Y es que los organizadores de la Liga 1 determinaron que el cupo de extranjeros tenga un límite de cinco jugadores, de los cuales la totalidad puede estar en el campo de juego al mismo tiempo. Sin embargo, si bien ha habido buenas contrataciones, no todos llegan a ofrecer un alto nivel.

Por poner algunos ejemplos, Universitario de Deportes rescindió el contrato al uruguayo Ángel Cayetano bajo rendimiento por bajo rendimiento seis meses después de haberlo fichado. Lo mismo sucedió con el colombiano John Jairo Mosquera en Sporting Cristal, quien llegó con problemas físicos y termino yéndose por la misma razón.

Si hay una normativa en la FPF, entidad que organiza el torneo, que se preocupe por esta problemática, habría mejores planteles de futbolistas y, por consecuencia, mejores resultados deportivos a nivel internacional.

John Jairo Mosquera no anotó goles en los 6 partidos que jugó con los 'celestes'. (Sporting Cristal)

