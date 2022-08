Juan Reynoso confirmó su “universo” de delanteros para la selección peruana, sin Paolo Guerrero

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, se refirió al “universo” de delanteros que considera tendrán un lugar en las futuras convocatorias. El DT confirmó a Alex Valera, Raúl Ruidíaz, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño.

El estratega del combinado de Perú concedió una entrevista al programa Full Deporte del periodista Eddie Fleischman y adelantó que se reunirá con el extécnico de la selección, el argentino Ricardo Gareca, en Argentina. Además, brindó su opinión respecto a los futbolistas que están en su órbita en los puestos de ataque. Sin embargo, no mencionó al atacante del Avaí FC de Brasil, Paolo Guerrero.

Fleischman le consultó al ‘Cabezón’ por la presencia de los atacantes Lapadula, Ormeño, Ruidíaz y Valera, con miras a su próxima convocatoria en el inicio de su gestión al mando del comando técnico de la selección peruana.

“El universo son ellos cuatro, cada quien, con distintas características, los cuatro hacen goles”, confirmó Reynoso y prosiguió con los detalles respecto a cada uno de ellos.

Santiago Ormeño

“A ‘Santi’ lo conozco más, es un pívot, el que te aguanta la pelota para que lleguen de atrás, se mueve muy bien dentro del área”, expresó sobre Ormeño. El DT lo dirigió en Puebla de México.

Raúl Ruidíaz

El extécnico de Cruz Azul también opinó de la ‘Pulga’. Ruidíaz se inició en Universitario bajo la batuta de DT de Perú en el 2009 y en el 2015 coincidieron nuevamente en Melgar-

“Raúl (Ruidíaz) es uno de esos jugadores que, en el medio peruano, para su mala suerte, era el suplente de Paolo (Guerrero) y Paolo es un jugador muy distinto a Raúl. Ruidíaz es uno de esos delanteros que no quieres enfrentar porque no te aparece en 89 minutos y de repente en el 90′ o 91′ pone el 2-0. A veces pensamos que tiene que hacer cosas de Paolo, cuando es un jugador distinto”.

Gianluca Lapadula

“Lapadula es una bendición, esperemos ir a buscar más de esas bendiciones. Hay jugadores de ascendencia peruana por todo el mundo y en mercados importantes. Hoy a través de amigos y personas de fútbol te dicen ‘hay uno aquí en Japón, en Estados Unidos, hay uno en Manchester’ y dices ‘wow’ ‘hay que irlos a ver’. Buscarlos y ver si hay alguno por convencer u otro te va a querer convencer”, mencionó Reynoso del ítalo-peruano.

Alex Valera

Reynoso confía en el crecimiento del exjugador de Universitario que migró al club Al Fateh donde milita Christian Cueva. “Y Alex (Valera) va a regresar de Arabia Saudita en otro nivel. Se fue bien, empoderado, y ahora regresará con otro ritmo. Si algo nos falta es creérnosla más y ya cuando vienes de afuera, llegas empoderado y a colaborar desde otra dimensión. Dios quiera pase eso con Alex”.

Reunión con Gareca

Juan Reynoso dio a conocer que su antecesor en la dirección técnica de Perú, Gareca, aceptó una futura reunión en Argentina. “La relación se empieza a dar cuando Ricardo (Gareca) llega a dirigir a la selección. La verdad hemos tenido gestos de mucho cariño entre ambos. Mucha complicidad, en algún momento, y eso se agradece. No tiene por qué perderse. Más allá que ahora me toca llegar por él. Hace poco acabo de hablar con él (Gareca). La verdad es la misma química, las mismas bromas. Esa parte uno agradece porque no es normal. Sí, accedió totalmente. Obviamente pidiendo, ya que ambos somos de perfil bajo, la mayor privacidad, solo eso”.

Selección de México

El estratega peruano tendrá su debut con Perú ante la selección de México en la fecha FIFA de septiembre. “Lo tomo como el partido que no quieres perder porque conoces a muchos de los jugadores (del rival). Conozco al staff médico, al de prensa. Me tocó dirigir a la selección en el All Star y me dieron el soporte de toda la Federación mexicana. Los únicos que no fueron eran los seleccionados del extranjero. Entonces conozco mucho de la interna, pero lo que menos quiero es perder con una selección que conocemos. Nos va interesar conocer al universo de jugadores en cancha. No es lo mismo verlo en televisión que en el día a día, en la previa durante y después del juego”.

