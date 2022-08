Alex Valera y una despedida anunciada: Todo el caso del delantero que fue confirmado como nuevo fichaje del Al-Fateh

Alex Valera es confirmado en el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Alex Valera deja Universitario al aceptar la tentativa oferta del Al-Fateh de la primera división de Arabia Saudita. Durante las últimas semanas, la confirmación de su nuevo club tardó por la negativa del comando técnico y la directiva de Universitario de Deportes. El visto bueno por parte de la institución crema nunca fue anunciado de manera explícita hasta la mañana del primero de agosto. Las múltiples declaraciones dieron a entender que no existía permiso para que el delantero dejara la escuadra ‘merengue’ tras haber iniciado el Torneo Clausura, por ende, su salida truncaría de sobremanera el plan de trabajo para conseguir los objetivos deportivos e institucionales en la segunda mitad del año.

No obstante, desde Alex Valera, la diversas ausencias en entrenamientos y, sobre todo, en partidos oficiales de la Liga 1 2022, significaron un claro mensaje tanto para el equipo de Carlos Compagnucci como para la hinchada crema: el delantero quería dar un paso al costado del club al que perteneció desde el 2021 y con el que tenía contrato hasta finales del 2022.

Las primeras ofertas por Valera

A mediados de julio, se supo que había interés extranjero por tomar a Alex Valera. Si bien, hubieron rumores de parte de la prensa local, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, admitió que existían ofertas de Asia y Sudamérica por el delantero natal de Pomalca y que, desde la directiva, las estaban analizando.

“He tenido comunicación con cerca de cuatro personas. Pero de forma concreta han llegado dos ofertas que, evidentemente, no llegan a cumplir con los montos que estamos apuntando de cara a una a lo que vale y a lo que posiblemente pueda valer más adelante... “Las dos ofertas son del Medio Oriente, las que fueron de la región ya las descartamos”, declaró Ferrari para ‘Conexión DirecTV’ de DirecTV Sports Perú.

El administrador de Universitario se refirió al interés del extranjero que tiene el delantero peruano. | Video: DirecTV Perú

Se supo que uno de los clubes descartados, por problema netamente económicos y de crisis de la misma índole que engloba a todo el país, fue Rosario Central de la primera división de Argentina. Después de lo mencionado por Jean Ferrari, se encendieron las alarmas en Ate y en la hinchada ‘merengue’ pues, de aceptar alguna de las ofertas, el equipo formado de cara al torneo Clausura se vería afectado sin una de sus mejores piezas en el ataque.

Falta de continuidad en el Clausura

Con 49 partidos, 25 goles y 8 asistencias desde su contratación en 2021, Alex Valera estaba marcando su propio protagonismo con amplia superioridad. El torneo Apertura lo asumió con sus importantes apariciones. Registró diez goles en quince partidos, siendo figura en la escuadra ‘crema’ y llamando la atención para la convocatoria de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y, por supuesto, en la última etapa de la misma era: el repechaje frente a Australia.

Si bien el delantero erró uno de los penales cruciales para la ansiada clasificación a la Copa del Mundo 2022, su desempeño sobre el campo del juego fue rescatable por su club y la afición ‘blanquirroja’. Tras su regreso al país, se reintegró a la plantilla de la ‘U’, siendo su propia actuación vital para el mismo, pues confesó que marcar goles con la piel ‘crema’ le hacía olvidar lo ocurrido en Doha con la Selección peruana. “Para mí es importante seguir marcando goles porque ayudo al equipo y en lo personal también me ayuda a tener confianza y reponerme del mal momento que pasé en la selección, que quizás nunca en la vida lo voy a olvidar. Pero tengo que salir adelante, no me queda de otra. Día a día trabajo en lo que me falta o en lo que hago mal y en el campo lo plasmo”, resaltó en conferencia de prensa después de la primera jornada del torneo Clausura. En ese encuentro frente a Cantolao, Valera marcó un gol para el empate 1-1.

El delantero madrugó a Cantolao por Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Tal como lo anuncian sus palabras, ayudar al equipo (Universitario de Deportes) era una de sus prioridades a inicios del mes de julio. Sin embargo, esa responsabilidad cambiaría con la aparición de ofertas del exterior. Alguna más fuerte y confirmada que otra. En el torneo Clausura, al mando de Carlos Compagnucci, solo disputó dos partidos. Ambos con efectividad de un gol cada uno. El empate con Cantolao y el importante triunfo 1-4 frente a San Martín en calidad de visita. Los tres partidos siguientes ante Carlos Stein, César Vallejo y Deportivo Municipal, el delantero de 26 años no volvió a la cancha ni a vestir la camiseta ‘crema’.

Los desacuerdos en Universitario

Al haber iniciado el torneo Clausura, sorprendía que uno de los protagonistas de la plantilla de Universitario no aparezca en la nómina de Compagnucci durante tres fechas oficiales. Ni siquiera fue tomado en cuenta como suplente. La duda de la prensa y la hinchada ‘merengue’ fue resulta por Manuel Barreto quien, antes del encuentro con Carlos Stein en el Monumental, resaltó el porqué de la ausencia de Valera. En un primer momento, no fue directo en torno al delantero y declaró a manera general. “El técnico elige a los mejores 18 para representar a la ‘U’ ante toda esta gente y los que nos ven por televisión. Estos 18 son los que mejor dispuestos se han mostrado en la semana para entrenar y ganarse un lugar”, dijo el director deportivo, dando a entender que Alex Valera no mostró la disposición requerida por el comando técnico.

El gerente deportivo de Universitario habló del caso Alex Valera antes del partido con Carlos Stein. (Video: GOLPERU).

Posteriormente, amplió sobre la duda de la salida de Valera pues los rumores de su fichaje en el Medio Oriente estuvieron creciendo entre la prensa. “Estamos en un momento de la temporada en la que, evidentemente, se privilegia la parte deportiva, teniendo en cuenta el libro de pases está cerrado. Nosotros con ese pago económico, no podemos hacer nada para reemplazarlo. Solo podríamos activarlo a fin de año. Además, nosotros estamos totalmente concentrados en competir este torneo para llegar a un torneo internacional y ganar el campeonato que te da una atribución económica, igual o mayor a la de la transferencia”, explicó Barreto sobre la situación de Valera.

En la misma línea, Compagnucci también dio su punto de vista sobre la tentativa salida de Alex Valera. “El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va perdemos un gran ‘nueve’, si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo”, sostuvo el entrenador argentino quien solo tuvo la oportunidad de dirigir al delantero en dos ocasiones de manera oficial.

Al-Fateh confirmó fichaje de Alex Valera

El Al-Fateh hizo oficial el fichaje de Alex Valera esta mañana mediante su cuenta oficial de Twitter y con una fotografía del delantero con la camiseta oficial del equipo al que también pertenece Christian Cueva. Este anuncio tomó por sorpresa a los hinchas de Universitario, quienes primero esperaban las declaraciones de Barreto en la conferencia anunciada para hoy a la 1:00 p.m.

Confirmación de Al-Fateh con el fichaje de Alex Valera.

Asimismo, teniendo en cuenta que existía una rivalidad de decisiones entre el ahora exjugador de Universitario y la institución como tal, pese a ello, la conferencia de Manuel Barreto sigue en pie, confirmando el fichaje y, según lo anunciado, se brindarán detalles de la contratación del delantero.

Universitario confirma traspaso de Valera al Al-Fateh

