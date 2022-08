La postura de Juan Reynoso sobre la polémica de Carlos Zambrano en Boca Juniors

Juan Reynoso opinó de la polémica de Carlos Zambrano en Boca Juniors.

Carlos Zambrano protagonizó una pelea con Darío Benedetto en el descanso del Boca Juniors vs Racing Club. Juan Reynoso, actual técnico de la selección peruana, compartió su opinión sobre el incidente del ‘Kaiser’ y realizó una revelación en cuanto a su convocatoria en la ‘bicolor’.

“Es un jugador que está en un equipo importante de América, bueno la dimensión de Boca en el mundo llama la atención. Lo otro (pelea con el ‘Pipa’) son anécdotas dentro del fútbol, a veces trascienden y a veces no. No hubiera pasado lo mismo, si tal vez tanto Carlos como Benedetto no salen rasguñados, nadie se hubiera dado cuenta”, señaló Máximo en una entrevista con Best Cable.

El ‘Cabezón’ como exfutbolista entiende lo que aconteció en la interna del elenco ‘xeneize’. “Esto ha pasado, pasa y pasará. Cuando uno ve desde afuera este tipo de situaciones es porque todos quieren ganar y todos se quieren exigir. Yo lo vería normal porque no queremos llegar a extremos”, complementó.

Por último, Juan Reynoso fue consultado si Carlos Zambrano está en la lista de convocados para enfrentar a México en setiembre. El DT de la ‘blanquirroja’ no se guardó nada y sostuvo que el ‘León’ si se encuentra dentro de la nómina para el amistoso.

Como era de esperarse, Máximo llamará a muchos jugadores que estuvieron en la última convocatoria de Ricardo Gareca. El futbolista de Boca Juniors terminó siendo titular en la era del ‘Tigre’ y afrontó el encuentro de repechaje frente a Australia. Además, viene siendo titular en el elenco ‘bostero’ de la mano de Hugo Ibarra.

Carlos Zambrano jugó el partido de repechaje con Perú.

Carlos Zambrano en la selección peruana

Carlos Zambrano debutó con el ‘equipo de todos’ en 2008. Alineó en el Perú vs Costa Rica y tuvo una gran actuación, pues anotó uno de los goles de la victoria 3-1 sobre los ‘ticos’. Desde aquel triunfo, ha participado en 63 compromisos, en los cuales ha marcado cuatro tantos.

El ‘Kaiser’ ha sido parte de la delegación nacional en cuatro procesos eliminatorios. Camino al Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En estos dos últimos se quedó fuera de la máxima competencia. En el primero porque no fue considerado dentro de la lista de Ricardo Gareca, mientras que en el otro se quedó eliminado en la repesca.

Polémica en Boca Juniors

Terminó el primer tiempo del Boca Juniors vs Racing en el Cilindro de Avellaneda, Darío Benedetto reunió a sus compañeros y recriminó a la defensa de su equipo. Esto no le gustó a Carlos Zambrano, quien le contestó y producto de ello, el ‘Pipa’ le metió un puñete en el rostro camino al vestuario.

El incidente fue expuesto al aire en plena transmisión y es que las huellas del golpe del argentino no pasaron desapercibidas. Se notaba el impacto en el pómulo del peruano. La noticia fue confirmada por la periodista Morena Beltrán.

Según Morena Beltrán, esto ocurrió por un cruce con Darío Benedetto en los vestuarios. (Video: ESPN).

La sanción para ambos jugadores llegó un día después. Boca Juniors emitió un comunicado donde informó que los dos ‘xeneizes’ están suspendidos por dos partidos, por lo cual no estarán presentes en el choque con Rosario Central y Defensa y Justicia.

Pese al castigo para Carlos Zambrano, este llegaría en buen ritmo al Perú vs México. Actualmente es titular en el esquema de Hugo Ibarra y de continuar así, completaría de cinco a seis partidos previo al amistoso disputado el 24 de setiembre en Estados Unidos.

