Pedro Castillo instó al “pueblo” a “sacarlo de Palacio de Gobierno” si comprueban que le ha robado al país

Pedro Castillo insta al pueblo a que lo saquen de Palacio si roba. (TV Perú)

El presidente de la república, Pedro Castillo, volvió a llamar la atención de los peruanos debido a las afirmaciones que vertió en un nuevo discurso brindado a dirigentes sociales del Callao, entre los que se encontraban líderes de colectivos, gremios de salud y trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal, asociaciones de asentamientos humanos, entre otros.

En esta ocasión, el jefe de Estado instó a los cientos de asistentes a estar vigilantes de su gestión y, de comprobarse que está ligado a actos de corrupción, a “sacarlo” de Palacio de Gobierno. “No hemos venido a faltarle el respeto a este país. Hemos venido a mejorar las cosas”, puntualizó.

“Creemos importante de que, en conjunto, justamente en unidad con el pueblo, podamos corregir muchas cosas. Pero quiero que ustedes también sean vigilantes de nuestra gestión, así como ustedes son aguerridos de luchar contra los actos de corrupción de su región, los invito también a ustedes para que estén vigilantes de la gestión nuestra”, manifestó.

“Si a ustedes les consta que este gobierno está robando, ustedes también tienen que salir al frente y, si es posible, sacarnos de Palacio, porque no hemos venido nosotros a robar ni un centavo a este país”, exhortó el mandatario en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro.

Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Tras estas palabras, los asistentes al encuentro exigieron en conjunto el cierre del Congreso de la República. Sin embargo, Castillo Terrones respondió al unísono pedido de que son “respetuosos de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

“Pero también es necesario que los poderes del Estado miremos al país, miremos las grandes necesidades y encaminemos una sola línea. Hagamos un trabajo de cara al pueblo para mejorar las cosas que tanto tiempo hemos tenido que estar bregando las organizaciones y el pueblo en su conjunto”, indicó.

Seguidamente, informó que se realizará un Consejo Descentralizado de Ministros en la región del Callao . “Me apena bastante que niños y niñas del país, no solamente del Callao, sino en las zonas fronterizas del Perú, no conozcan un DNI, no saben que es tener una partida de nacimiento en esta patria. Por ellos hemos venido nosotros, a que esa gente sea reconocida, esa gente sea tratada de igual a igual”, sostuvo.

“Reitero, no pasará menos de 10 días. Vamos a estar con mis Ministros en el Callao para tratar los temas importantes, en los que ustedes tienen que participar. ¡Viva el Perú!”, finalizó.

Caos en Palacio de Gobierno

Una vez terminado su discurso, el presidente invitó a todos los asistentes a pasar al frente para tomarse una foto junto a él. Debido al gran tumulto que se generó a su alrededor, ya que gran mayoría de los dirigentes del Callao quería acercársele, tuvieron que intervenir sus escoltas. “Hemos contado unos 30 miembros de seguridad. Ellos tienen que evitar justamente que afecten al jefe de Estado”, describió un periodista de Canal N.

Mientras se realizaban las fotografías, las imágenes de dicho medio registró como el dignatario recibía fólderes y hojas con lo que se presume que serían demandas particulares de las organizaciones y colectivos presentes.

Caos para la toma de fotografía de Pedro Castillo y dirigentes del Callao. (Canal N)

