Zé Ricardo cuestionó el calendario de Sporting Cristal tras derrota “injusta” ante Comerciantes Unidos: “Espero que no vuelva a suceder”

El DT brasileño hizo análisis de la derrota del cuadro 'celeste' en Cutervo y criticó el calendario entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. (Video: L1 MAX)

La derrota de Sporting Cristal por 1-0 ante Comerciantes Unidos en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 provocó una fuerte sacudida en el ambiente ‘celeste’. El resultado dejó a los ‘rimenses’ en el puesto 11 del campeonato, peligrosamente cerca de la zona de descenso y con un clima de desazón entre los hinchas, que no esperaban ver a su equipo en esta situación a estas alturas del certamen doméstico.

Con todo lo mencionado, Zé Ricardo salió a la conferencia de prensa a explicar el mal momento del equipo, cuestionando el calendario. “Jugamos Copa Libertadores. Por eso fue necesario ese cambio para ese partido porque jugamos contra Grau a una temperatura de 33 grados, fue un desgaste grande y hoy (sábado 25) con 16 horas de viaje es muy complicado. Por eso aclaro esto para que no vuelva a suceder”, fueron sus primeras palabras.

El entrenador brasileño explicó que, en su experiencia, la Federación Brasileña suele facilitar la reprogramación de partidos cuando un club participa en torneos continentales, algo que considera necesario replicar en Perú: “En la Federación brasileña cuando los equipos necesitan cambiar un partido del campeonato local lo hacen porque la Sudamericana y Libertadores son prioridades”, argumentó.

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Para Zé Ricardo, la seguidilla de partidos no solo atenta contra el rendimiento de Sporting Cristal, sino que afecta a todos los clubes de la Liga 1. “No pienso que Cristal sea privilegiado, sino los equipos peruanos. Es un campeonato particular donde se juega en altura y con calor, y estamos jugando una Copa, 22 días con seis partidos es mucho”, manifestó.

El DT de 54 años reconoció el malestar generado en la hinchada tras los últimos resultados adversos en el Torneo Apertura, pero defendió la necesidad de priorizar la competición internacional. “Pedimos disculpas a nuestra hinchada porque no queríamos estar en esta condición pero fue necesario”, expresó.

Además, advirtió que, aunque la estrategia implementada para cuidar jugadores de cara al próximo compromiso en la Copa Libertadores no garantiza la victoria, era la mejor opción disponible ante las circunstancias: “La estrategia que tenemos para el próximo partido no nos garantiza la victoria porque Junior es un equipo muy fuerte. Fue una estrategia que pensamos necesaria para este momento”.

Zé Ricardo presentó una alineación conformada por varios jóvenes ante Comerciantes Unidos. - créditos: Sporting Cristal

Zé Ricardo y su análisis del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Al referirse puntualmente al partido contra Comerciantes Unidos, Zé Ricardo consideró que sus dirigidos merecieron más. “(El sábado) los chicos jugaron muy bien, principalmente en el segundo tiempo. Para mí la derrota fue injusta, al menos un empate para nosotros sería bueno porque creamos oportunidades pero el fútbol es así y la pelota no entró”, reflexionó.

El exentrenador de Flamengo valoró la actitud y la propuesta de sus futbolistas, especialmente por la reacción mostrada tras el gol de Comerciantes Unidos. “Hicimos un partido muy competitivo ante Comerciantes Unidos, que es un equipo que estaba en casa, sabe manejar la pelota en el sintético. Inició el partido muy fuerte y recibimos un gol pero después mejoramos, tuvimos oportunidades para finalizar pero el fútbol es así”, describió.

El golpe anímico por la ubicación en la tabla y la cercanía con la zona baja no pasa inadvertido para el cuerpo técnico. Sin embargo, Zé Ricardo se mostró convencido de que el grupo sabrá sobreponerse al mal momento. “Es un momento un poco difícil pero lo vamos a superar con entrenamiento y con mucha personalidad porque este grupo trabaja mucho, son hombres con mucha personalidad y eso hará la diferencia en el próximo partido y en el resto de la competición”, apuntó.