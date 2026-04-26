Universidad San Martín contempla la salida de Guilherme Schmitz: el club ya maneja un posible reemplazo

Universidad San Martín está contemplando la salida de Guilherme Schmitz. Crédito: LPV

En medio de la disputa por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Universidad San Martín ya proyecta lo que será la próxima temporada. A pesar de encontrarse en la final ante Alianza Lima, la directiva del club ‘santo’ está contemplando la salida de su actual entrenador, Guilherme Schmitz, y empieza a mover piezas pensando en su reemplazo.

La información fue revelada por el portal especializado ‘Puro Vóley’, que dio cuenta de los movimientos internos en la institución en la antesala del duelo de vuelta frente a las ‘íntimas’. Mientras el equipo se juega el campeonato en la cancha, la dirigencia ya avanza en decisiones clave pensando en el futuro inmediato.

Según el citado medio, el principal candidato para asumir el puesto de Schmitz en el banquillo es el técnico argentino Marcos Blanco, quien actualmente mantiene un acuerdo de palabra con Circolo Sportivo Italiano para la próxima temporada. Sin embargo, la falta de una firma formal mantiene abierta la posibilidad de un cambio de rumbo.

“Marcos Blanco nos confiesa que mantiene un arreglo de palabra con Circolo para la próxima temporada, pero aún no ha firmado contrato y no descarta tomar otro rumbo si es que llega una mejor oferta. La USMP tiene en sus planes al técnico argentino para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley”, señaló ‘Puro Vóley’, dejando en evidencia el interés concreto del club ‘santo’.

De acuerdo a Puro Vóley, San Martín se ha contactado con Marcos Blanco para que sea su entrenador la próxima temporada.

El interés de Universidad San Martín no es nuevo. De acuerdo con la misma fuente, desde el entorno del club ya se han comunicado en más de una ocasión con el estratega argentino para expresar su intención de contar con él en el banquillo.

“Marcos Blanco nos reconfirmó que desde el entorno del equipo santo se han comunicado hasta en dos oportunidades para mostrarle el interés del equipo albo para que asuma las riendas del equipo. La última comunicación se dio tan solo hace una semana y media”, informaron. En ese contexto, se espera que, una vez finalizada la participación de la USMP en el torneo, ambas partes puedan sentarse a negociar.

La posible salida de Guilherme Schmitz no deja de llamar la atención, considerando que ha llevado a San Martín hasta la final del campeonato. Sin embargo, desde la interna no se descarta que la dirigencia esté avanzando en una reestructuración del proyecto deportivo o, incluso, anticipándose a una eventual salida del técnico brasileño.

San Martín y dos nombres en el foco: Guilherme Schmitz y Marcos Blanco.

El perfil de un técnico en crecimiento

Por su parte, Marcos Blanco ha ido ganando reconocimiento en el medio local gracias a su trabajo con Circolo Sportivo Italiano, donde culminó la última campaña en la séptima posición. Más allá de los resultados, su labor ha sido destacada por la capacidad de potenciar planteles con recursos limitados y mantenerlos competitivos a lo largo de la temporada.

A ello se suma su reciente designación como entrenador de la selección peruana masculina, un paso que refuerza su perfil profesional y lo posiciona como una alternativa seria para equipos con aspiraciones importantes, como Universidad San Martín de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, el conjunto de Santa Anita continúa enfocado en la final ante Alianza Lima, con el objetivo de cerrar la temporada con el título. Sin embargo, en paralelo, la dirigencia ya evalúa movimientos que podrían marcar un nuevo rumbo en el banquillo, con el futuro de Guilherme Schmitz aún sin definirse y el nombre de Blanco tomando cada vez más fuerza como posible reemplazo.