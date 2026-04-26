Perú

Corte de agua de Sedapal en Lima: estos distritos serán afectados este 28 de abril por varias horas

Las suspensiones en el servicio están vinculadas a tareas de mantenimiento y limpieza de reservorios, así como a trabajos de empalme, según detalló la empresa operadora

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Corte de agua en seis distritos de Lima, hoy 16 de octubre. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)
El corte de agua programado por Sedapal afectará a distritos clave de Lima el martes 28 de abril en horarios y sectores específicos. (Andina)

Un amplio corte de agua programado por Sedapal afectará a distritos clave de Lima Metropolitana el martes 28 de abril, en distintos horarios y sectores, debido a trabajos de limpieza de reservorios y ejecución de empalmes.

Las autoridades correspondientes piden a la ciudadanía de las zonas afectadas que tomen las precauciones del caso, con el fin de evitar complicaciones en las tareas de cotidinadas del hogar.

San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho enfrentará cortes de agua en dos sectores distintos. El primero, correspondiente al sector 545, comprende áreas como Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, Grupo Bloqueteros, Zona Longar, Grupo Palmeras, Zona Los álamos, Sector El Valle, Zona Floresta y Grupo Los Frutales. El servicio quedará suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de ese mismo martes.

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Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo| Andina

Por otro lado, el sector 413 de San Juan de Lurigancho tendrá un corte de agua desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.. Las zonas involucradas incluyen A.H. 13 de Octubre, A.F. Ciudad Luz, P.J. San Salvador, A.F. Virgen del Carmen, Agrup. Siglo XXI, A.H. Santa Cruz de Vista Alegre, A.H. Nuevo San Salvador, A.H. 22 de Noviembre Ampl., A.H. Tiwinsa Ampl., A.H. San Miguel de Mollopampa Ampl., A.F. Tierra Prometida, A.F. Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinsa, A.H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla, A.H. Santa Cruz, A.H. Balcón de Bayóvar, A.H. Los Amautas y A.F. Lourdes Camones.

Sedapal indicó que el motivo principal de este corte es la limpieza de reservorios en ambos sectores.

La Molina

La Molina experimentará interrupciones en el sector 196 y el sector 192. Para el sector 196, el corte está previsto desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Portada de La Planicie y Urb. Los Condes de la Portada, parcela 5 y 6.

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La Molina tendrá cortes en los sectores 196 y 192, afectando a urbanizaciones y condominios desde las 8:00 a.m. hasta las 11:50 p.m.

En el sector 192, el corte afectará a Urb. Covima, A.H. Paraje Puruchuca, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa y Habilitación Las Palmeras. El servicio se interrumpirá desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Todos estos cortes en La Molina obedecen a la limpieza de reservorios, según el cronograma proporcionado por Sedapal.

Surquillo

En Surquillo, el corte de agua responde a trabajos de empalme. La restricción se extenderá desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m. en el sector 40, abarcando Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta y el cuadrante delimitado por Av. Manuel Villarán, Calle La Magnolia, Calle Laurel Rosa, Calle Palo Rosa, Av. El Sauce y Av. Tomás Marsano.

SEDAPAL
SEDAPAL

Carabayllo

En Carabayllo, el servicio se suspenderá en el sector 373 desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. Las áreas afectadas incluyen el Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina, Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina y Asociación Casa Huerta San Diego.

Sedapal atribuye este corte a la limpieza del reservorio en la zona.

Información relevante para los usuarios

La empresa Sedapal recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure la interrupción. Ante cualquier consulta, Sedapal ha puesto a disposición la línea telefónica Aquafono: (01) 317-8000 para brindar asistencia. Es importante tener a mano el número de suministro al realizar cualquier gestión.

Los cortes de agua en los distritos mencionados forman parte del mantenimiento programado de la infraestructura de abastecimiento de agua potable, cuyo objetivo es garantizar la calidad del servicio en la ciudad de Lima.

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