Viajar al extranjero con menores en 2026: permisos, documentos y condiciones obligatorias, según Migraciones

Los menores que viajan fuera del país necesitan diferentes autorizaciones según quién los acompañe; si van con ambos padres no se exige permiso adicional, pero si van solo con uno o con terceros, se requiere autorización notarial de los padres ausentes

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó este domingo a padres, madres y tutores sobre los requisitos necesarios para la salida del país de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir inconvenientes en los controles reglamentarios.

La entidad explicó que los permisos varían según quién acompañe al menor. Cuando viaja con ambos progenitores, o con el único que lo reconoció oficialmente, no se exige autorización adicional.

Autorización notarial

Si el menor sale del país con solo uno de sus padres, se requiere una autorización notarial firmada por el progenitor ausente. En caso de desplazamiento con un tercero, el documento debe contar con la firma de ambos.

Si uno de los padres ya ha fallecido, el adulto acompañante debe presentar el acta de defunción junto con la partida de nacimiento del menor. Con estos documentos, no corresponde solicitar autorización adicional.

Cuando uno de los padres ha fallecido, basta con presentar el acta de defunción y la partida de nacimiento; si hay procesos judiciales o padres en el extranjero, se exige autorización judicial o consular legalizada

Para menores reconocidos por un solo progenitor que viajan con otra persona, se exige el permiso firmado por quien realizó el reconocimiento.

Autorización judicial y consular

Cuando uno de los padres está ausente, existe un proceso judicial o hay una sentencia vigente, se debe presentar la autorización judicial correspondiente.

Si uno o ambos progenitores residen en el extranjero, el acompañante tiene que portar una autorización consular apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y, si corresponde, traducida.

Las autorizaciones notariales y consulares tienen vigencia de 90 días desde su emisión y permiten un solo uso. Deben incluir información como ciudad de origen y destino, fechas del viaje, datos del responsable del menor durante la estadía y detalles de la aerolínea.

Solo entre enero y marzo de este año, 942,777 peruanos residentes salieron del país por motivos turísticos, lo que representa un aumento de 5,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La cifra supera en 9,1 % los registros de 2019 y muestra un crecimiento sostenido en el segmento. El 64,6 % de los turistas peruanos que viajaron al exterior eligieron mayoritariamente destinos en Sudamérica. Chile encabezó la lista con 275,675 visitantes peruanos, seguido por Bolivia (107,163), Estados Unidos (105,182), España (83,916) y Colombia (82,529).

Las autorizaciones notariales y consulares solo tienen validez por 90 días y un solo uso, y deben detallar origen, destino, fechas, responsable y datos de la aerolínea

En cuanto al turismo receptivo, el Perú recibió 823,863 turistas internacionales durante el primer trimestre de 2026, un incremento de 3,5 % frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a 27,896 visitantes adicionales.

Según el Reporte de Turismo de Mincetur de marzo, Chile se mantuvo como el principal país emisor, con 208,792 turistas, lo que representa el 25,3 % del total de llegadas. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 143,435 turistas y un crecimiento interanual de 6,4 %. Ecuador aportó 67,429 turistas, seguido de Bolivia con 52,545, Colombia con 39,628 y Brasil con 32,818. Estos seis mercados concentraron el 66,1 % del total de visitantes internacionales.

Por regiones, Sudamérica aportó el 53,1 % de las llegadas internacionales al Perú con 437,261 turistas. Norteamérica representó el 22,5 % (185,627 turistas), Europa el 15,3 % (126,210), Asia el 5,4 % (44,630) y Centroamérica el 2,5 % (20,841), lo que refleja una diversificación de los mercados emisores.