Lady Camones cuestiona mensajes del presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres

Lady Camones envía carta a Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina

La presidenta del Congreso, Lady Camones, cuestionó los recientes mensajes del presidente Pedro Castillo y del primer ministro Aníbal Torres, quienes llamaron a movilizaciones contra este poder del Estado debido a que estarían planeando promover una nueva vacancia presidencial por los evidentes actos de corrupción que aparecen día a día.

“No puede ser que nosotros lancemos un mensaje de coordinación y de mejorar los niveles de comunicación y recibamos de parte del Ejecutivo esas piedras, esos ataques y esos hechos de poner en riesgo no solamente las instalaciones, sino, sobre todo, la vida de nuestros trabajadores y de nuestros congresistas”, declaró Camones.

De otro lado, Camones anotó que el último domingo ha remitido un documento al presidente Castillo para que disponga de seguridad para los trabajadores ante las eventuales marchas que se realicen en los próximos días.

“Hemos cursado un documento al presidente de la República porque estamos preocupados, porque de manera extraoficial hemos recibido este conocimiento de que se estarían organizando movilizaciones de gente de regiones y también de zonas de Lima. Nos preocupa en el sentido de que el presidente nos dé las garantías, no solamente para las instalaciones, sino para el personal que trabaja aquí y los congresistas”, añadió.

Congreso de la República. | Foto: Agencia Andina

La titular del Parlamento dijo esperar que su solicitud sea atendida con prontitud por el Ministerio del Interior y así evitar cualquier incidente. “A través del Ministerio del Interior nos doten de la cantidad de policías que refuercen los anillos dentro y fuera del Congreso. Sería muy lamentable que luego de las declaraciones del premier, y que luego avaló el presidente, se pudiera perder el control y tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas”, apuntó.

Mensajes

En los últimos días, el presidente Castillo ha cambiado su discurso político para cuestionar las acciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al control político que debe ejercer el Congreso de la República, el rol del Poder Judicial y la fiscalización de los medios de comunicación.

El jueves pasado, durante una reunión con organizaciones sociales, Castillo dijo que las únicas cuentas que tiene que dar es ante el pueblo, desconociendo así la labor investigativa de la Fiscalía. “Hoy ante el pueblo peruano y ante tantas acusaciones que se hacen, como no tienen las pruebas, se han ensañado en crearlas, como no tienen las pruebas, quieren construirlas. Quieren hacer ver ante el país que tengo otras cuentas, aquí las únicas cuentas que tengo que dar es al pueblo peruano con trabajo y lealtad, con honestidad y con transparencia”, manifestó.

Seguidamente, Castillo Terrones cuestionó que “con qué moral a un hombre del pueblo, al que no le hallan ninguna prueba, quieren darle señales de transparencia, de honradez, de una lucha contra la corrupción. Todo ladrón piensa que somos de su misma condición”, mencionó. Al día siguiente, en la región San Martín, continúo con su discurso de confrontación.

Pedro Castillo asegura que lo discriminan por ser un hombre del campo | Canal N

“¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero, un campesino esté en Palacio. Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución, un show para que a la familia la tengan que enmarrocar y digan ahí está el presidente corrupto. Quieren enmarrocar a la familia, entonces por qué no enmarrocan a esos que han abandonado la educación del pueblo”, señaló.

Castillo Terrones mencionó en Piura la existencia de un sector que se habría empecinado con su gobierno. “Hoy ha entrado inclusive a Palacio, han entrado a mi dormitorio”, dijo el mandatario en referencia al operativo del Ministerio Público y la Diviac que tenía como finalidad detener a su cuñada. Segundos después hizo un llamado a detener ese tipo de prácticas olvidando que la Fiscalía es un ente autónomo.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo”, dijo el mandatario desde Sechura para recalcar que vivimos en un época “totalmente racista” y aseguró ser blanco de críticas “porque no hablo como ellos, porque no me siento en mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo”.

