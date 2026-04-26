Gran incendio arrasó viviendas en Chancay: al menos 25 casas destruidas en Asovisem y falta de agua dificultó controlar el fuego

El siniestro afectó cerca de 25 viviendas en la asociación Asovisem y dejó a más de 20 familias damnificadas, sin reportes de víctimas mortales. Facebook: Chancaysito

Un incendio de gran magnitud ocurrió en la ciudad de Chancay durante la mañana del domingo. La emergencia se registró en la asociación Asovisem, un sector ubicado a corta distancia de la comisaría y de la plaza principal. En pocas horas, el fuego se extendió por varias viviendas y dejó a decenas de familias sin hogar.

El siniestro obligó a una respuesta rápida de vecinos, bomberos y autoridades. Las primeras imágenes mostraron una zona cubierta de humo y estructuras colapsadas. La situación generó preocupación entre los residentes del norte chico de Lima, debido al alcance del daño material y a la vulnerabilidad de las construcciones afectadas.

La emergencia también evidenció limitaciones en infraestructura básica. La falta de acceso adecuado al agua y las características urbanas del lugar complicaron las labores iniciales para contener las llamas. En paralelo, las instituciones locales activaron protocolos de atención para asistir a los damnificados.

Propagación del fuego y daños materiales

Incendio de gran magnitud afecta la asociación Asovisem en Chancay durante la mañana del domingo. Municipalidad de Chancay

El incendio, catalogado como código 2, afectó cerca de 25 viviendas. Las condiciones del entorno favorecieron su expansión. Las casas construidas con materiales precarios y la cercanía entre ellas facilitaron que el fuego avanzara con rapidez.

Vecinos intentaron controlar la situación en un primer momento. Utilizaron cubetas con agua y tierra, pero el esfuerzo resultó insuficiente frente a la intensidad de las llamas. La prioridad cambió hacia el rescate de pertenencias, en medio de un escenario que se deterioró en minutos.

Las pérdidas económicas resultan difíciles de cuantificar. Las familias afectadas perdieron bienes acumulados durante años. El área quedó reducida a escombros, con estructuras calcinadas y objetos irreconocibles.

Compañías de bomberos del norte chico acudieron al lugar junto con refuerzos procedentes de Ancón. El trabajo se concentró en contener el avance del fuego y evitar que alcance otras zonas cercanas.

Las labores se extendieron durante toda la mañana. El personal enfrentó humo denso y altas temperaturas, condiciones que complicaron cada maniobra. La coordinación entre distintas unidades permitió estabilizar la emergencia.

Vecinos colaboraron con los equipos de rescate. Algunos ayudaron a retirar objetos, mientras otros brindaron apoyo logístico. El esfuerzo conjunto resultó clave para reducir el impacto en áreas colindantes.

Respuesta de autoridades y asistencia a damnificados

Al menos 25 viviendas destruidas y más de 20 familias damnificadas. Municipalidad de Chancay

La Municipalidad Distrital de Chancay informó que activó de inmediato los protocolos de emergencia. Según el comunicado oficial, el alcalde supervisó las acciones en la zona afectada y coordinó el despliegue de personal municipal y equipos de respuesta.

La misma fuente indicó que se ejecutan medidas de apoyo humanitario para las familias afectadas. La distribución de ayuda se realiza en el lugar del siniestro, con prioridad para los casos más urgentes. El objetivo, de acuerdo con la entidad, consiste en garantizar orden en la entrega y evitar conflictos.

Defensa Civil instaló campamentos temporales para albergar a los damnificados. También se trasladaron camas, colchones, depósitos de agua y alimentos. Además, maquinaria pesada trabaja en la remoción de escombros para despejar el área.

Las primeras evaluaciones señalan que más de 20 familias resultaron afectadas de manera directa. No se reportaron víctimas mortales, lo que constituye un dato relevante dentro del contexto de la emergencia.

Escenas de rescate y un símbolo entre los escombros

Rescate de un gato se viraliza como símbolo en medio del desastre. Facebook

Durante el desarrollo de las labores, se registraron escenas de alta carga emocional. Los gritos de auxilio y la presencia constante de humo marcaron la jornada. Vecinos y rescatistas compartieron espacios de tensión mientras intentaban recuperar lo poco que quedaba.

En ese contexto, un hecho puntual llamó la atención. Un bombero logró rescatar a un gato que permanecía entre los restos de una vivienda. El animal, cubierto de agua y visiblemente afectado, fue retirado del lugar con vida.

Las imágenes del rescate circularon en redes sociales y se difundieron con rapidez. El caso se convirtió en una referencia dentro de la emergencia, en medio de un escenario marcado por pérdidas materiales significativas.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y la organización de la ayuda. Mientras tanto, la zona afectada permanece bajo intervención, con presencia constante de equipos de emergencia y personal de apoyo.