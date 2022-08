Carlos Thornton apareció por primera vez en televisión con su hijo Carlos Alonso: “Mi versión mejorada”

Carlos Thornton presenta a su hijo Alonso en televisión. (América TV)

El actor Carlos Thornton reapareció en televisión este 16 de agosto en el programa En Boca de Todos y sorprendió al llegar al set con su hijo para presentarlo ante las cámaras de televisión. El reconocido artista decidió que su primogénito Carlos Alonso Thornton Olano comience a relacionarse con el mundo del espectáculo peruano.

Es así como, el joven de 22 años fue recibido por Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes no dudaron en llenarlo de elogios al quedar impactadas con su belleza. “Estoy mirando y que guapos que son los dos”, dijo la exreina de belleza causando que el también escritor asegure que su hijo es “su versión mejorada”.

Por su lado, la exvedette le pidió Carlos Alonso que cuente más detalles de su vida. No sin antes pasar por una broma donde aclaró que no le gustan los hombres menores. Esto luego de que se mostrara interesada en que hable sobre su carrera y edad. “No, no me gustan los chibolos, es para mi sobrina. Hagan un primer plano, miren este muchacho, qué guapo que es”.

Carlos Thornton llevó a su hijo de 22 años a En Boca de Todos. (Captura / Facebook)

“Mi nombre es Carlos Alonso Thornton Olano, tengo 22 años y estudio teatro en la Pontificia Universidad Católica”, comentó el joven, quien también se dedica al canto haciendo música con su propia banda.

En otro momento, Tula Rodríguez contó que Carlos Thornton estudió en un conocido colegio del distrito de Chacarilla y cuando era niño su nombre era muy mencionado por los demás estudiantes. “Este muchacho alborota mi barrio, saben qué zona ¿no?, Chacarilla, porque has estudiado al frente de mi casa . Decían ‘mira ese chico, qué guapo, es el Thorton, es mejor que su papá’”.

Finalmente, el estudiante de actuación confesó que se encuentra muy enamorado de su actual pareja, quien también es una joven que está en la universidad y se mostró muy tímido a la hora de enviarle un mensaje, pues solo le pudo mandar un saludo.

Carlos Alonso Thornton en En Boca de Todos. (Captura TV)

Carlos Thornton y su reflexión sobre las ‘tentaciones’

Durante su visita al magazine de América TV, Carlos Thornton participó de la secuencia ‘Catarsis’ donde se habla de temas sociales junto a un especialista. Este lunes se conversó sobre las ‘Tentaciones’, el cual hace referencia a la infidelidad en una relación sentimental.

El actor sorprendió con su respuesta al ser consultado si alguna vez ha caído en ‘tentaciones’. “Las tentaciones las puedes encontrar en tu casa hasta con tu misma mujer. Y eso es lo más bonito de todo, no necesitas buscarla en la calle”, dijo causando que la actriz Leslie Stewart lo tildara de mentiroso. Rápidamente, Tula Rodríguez salió en su defensa asegurando que los errores del pasado son para aprender.

Recordemos que, Carlos Thornton protagonizó uno de los ampays de Magaly Medina en la década del 2000. El actor fue captado besándose con la actriz Bárbara Cayo cuando ambos estaban casados con otras personas. Este escándalo provocó el divorcio de la mamá de Alessia Rovegno.

En ese momento, el también presentador televisivo agregó: “De joven las tentaciones alborotan las hormonas de todos los hombres y eso nos lo pueden decir todos. Nadie puede decir ‘no, nunca me ha pasado’”, sentenció.

Carlos Thornton dejó entrever que su ampay con Bárbara Cayo lo hizo recapacitar sobre las 'tentaciones' en la juventud. (América TV)

