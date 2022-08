Jean Paul Santa María emocionado por cumplir 7 años de matrimonio con Romina Gachoy: “Ella es amor”

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy hablan de sus 7 años de matrimonio. (América TV)

Este 16 de agosto, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy estuvieron conectados con el programa En Boca de Todos desde la ciudad de Chancay, provincia de Huaral, donde se encuentran celebrando su aniversario por sus 7 años de matrimonio.

La feliz pareja apareció en pantalla desde la habitación de su hotel que estaba decorada con globos de corazón y rosas rojas. Fue la conductora Tula Rodríguez quien quiso saber cómo han manejado su relación durante los últimos años. “Ustedes han pasado de todo, ¿Romina fue fácil?”.

Romina Gachoy comenzó señalando que ha tenido problemas con Jean Paul Santa María como cualquier pareja. Sin embargo, han sabido superar cada conflicto y salir adelante por su familia. Incluso, reveló el ‘secreto’ que tiene con el cantante para mantener sólido su romance.

“Hemos tenido muchos momentos tanto bonitos como difíciles. Siempre nos hizo salir adelante le amor que nos tenemos. Hemos sido unos guerreros en ese sentido y todas las situaciones difíciles las hemos superado por como nos amamos”, dijo la uruguaya.

Jean Paul Santa María cuenta lo difícil que fue mantener su matrimonio con Romina Gachoy. (Instagram)

Asimismo, la modelo aseguró que los dos están viviendo los mejores años de casados, pues están empezando a tener mayor estabilidad como esposos. “Estamos empezando a ver más estabilidad. Creo que los cinco primeros años de relación son como ‘la prueba de fuego’. Cuando se pasa esa etapa, es porque esa persona es con la que puedes estar toda la vida. Nosotros estamos en estabilidad total”.

Por su lado, el exchico reality añadió que cada año que ha vivido con la madre de su hijo es único. “Cada año tiene su aventura y su propia experiencia. Más que un años, es un día a día”, comentó con una sonrisa en el rostro para luego llenar de elogios a su esposa.

“Si yo tuviese que enumerar cada detalle que Romina tiene hacia mí, hacia la familia, nos tiramos todo el programa. Ella es amor por todos lados y para mí es el regalo más grande que el universo me ha dado, además de mis hijos. Desde que llegó a mi vida, no ha hecho más que cambiarme para bien y la muestra de eso se ve”, agregó.

Tras sus palabras, recibieron los aplausos de los conductores del magazine y fue Ricardo Rondón quien les recordó que pocos creían que se iban a mantener juntos cuando iniciaron su relación amorosa. Recordemos que, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se conocieron por Facebook en el 2013 y empezaron a salir luego de que él terminara con una modelo chilena y tenía problemas con Angie Jibaja.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. (Foto: Difusión)

¿Cómo inicio su historia de amor?

Jean Paul Santa María contó en televisión que no dudó en agregar a Romina Gachoy a Facebook para empezar una conversación. Esto luego de que la uruguaya le mandara una solicitud de amistad en el año 2013. “Fue muy loco, todo empezó por Facebook. Ella me agrega y la acepto, no sabía que trabajaba en televisión. Quedamos en salir e hicimos clic automáticamente y le dije: ‘Eres mucho más bonita en persona’. El primer beso fue al tercer día”.

Al poco tiempo decidieron convivir y en el 2015 dieron a conocer que la rubia estaba embarazada de su primer hijo. En agosto del mismo año contrajeron matrimonio y actualmente, se encuentran viviendo con los dos hijos que tuvo el cantante con Angie Jibaja.

