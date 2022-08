Tommy Portugal y el día que presentó a su hija en televisión nacional

Tommy Portugal y la vez que conoció a su hija Mafer Vértiz. Instagram.

El exponente de la cumbia, Tommy Portugal vive un momento bastante amargo en su vida personal y que está afectando su carrera musical, ya que su hija de 20 años, María Fernanda Véliz se presentó en el programa de Magaly Medina para pedir mayor cariño por parte de su padre, puesto que señala que rara vez la visita.

Y es que hasta la actualidad la jovencita no ha sido reconocida legalmente como su hija y tampoco ha pasado por una prueba de ADN. Pero, ¿En qué momento, Portugal se enteró que había sido padre?. Corría el año 2015, cuando la animadora infantil Mariela Véliz que había sido pareja del cantante le envió un mensaje de messenger, comentándole que tenía una niña de 12 años, dejando muy sorprendido al exponente de música.

“Cuando Mariella me escribió para decirme que tenía una hija obviamente me agarró frío, yo no sabía nada, ella no ha sido mi pareja, prácticamente es una persona extraña que me está escribiendo que tiene una hija conmigo, uno se sorprende”, explicó el artista en la última edición del programa de ATV.

Tommy Portugal se comunicó mediante una llamada al programa de espectáculos y comentó que al inicio no supo manejar la situación y lo mantuvo en reserva. Debido a que tenía una pareja formal, Estrella Torres.

“Al inicio fue difícil de asimilar obviamente, pero vi la foto y es igualita a mí... Incluso para mí hubiera sido mejor que (la madre de su hija) me lo diga antes (que era papá), cuando yo era soltero, no cuando tengo una relación seria ... No sabía cómo decirle (a Estrella Torres), fallé en eso. Igual la madre de Mafer me ayudó. Gracias a Dios todo está muy bien”, manifestó el cumbiambero.

Presentación en Televisión Nacional

Pero luego pasaron los meses y Tommy decidió presentarla en el 2017 en el programa de La Chola Chabuca, con Ernesto Pimentel. Cantaron juntos y el parecido era innegable entre ellos. En el programa señaló que se había enterado de su paternidad hace un mes y luego se rectificó que fue hace un año que había conocido a su hija.

Tuvieron intenciones de hacerse la prueba de ADN, pero Portugal señaló que lo dejo en manos de su mamá porque se encontraba trabajando en conciertos. Sin embargo la prueba nunca sucedió y tanto Mariela Véliz como la madre de Tommy llegaron a un acuerdo.

Tommy Portugal presenta a su hija Mafer Portugal en programa de La chola Chabuca. Video: América TV.

Tommy y Mafer tuvieron un primer encuentro

Sin embargo, también contó que existe una foto, donde aparece Mafer de seis años junto a Tommy luego de un concierto, sin embargo, a ninguno de los dos se les comunicó que eran padre e hija.

“A Mariela nunca la juzgué, ni le pedí explicaciones porque me ocultó todo esto, es más hicieron algo que no me gusto. Cuando Mafer tenía seis años la llevaron a un concierto mío y le tomaron una foto conmigo, sin decirme que era mi hija, para luego de seis años me diga que tiene una hija conmigo”, contó el artista.

A pesar de todo, el cantante jamás dejó desamparada económicamente a su hija Mafer, desde que se enteró de su existencia. Portugal se hizo cargo a nivel económico de su hija desde los 16 años hasta los 18 años, según el espacio de espectáculos.

Tommy Portugal y su hija Mafer Véliz luego de un concierto. Captura.

Mafer Portugal exige ser reconocida

Pero el apoyo económico no lo es todo, ya que ahora Mafer de 20 años demanda su apellido paterno y mayor tiempo, apoyo para su carrera como cantante por parte de su padre Tommy Portugal. Por eso es que se acercó a las cámaras de la famosa ‘Urraca’.

A través de una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, la joven contó que su sueño es hacer carrera como cantante y le duele mucho que Tommy Portugal use sus redes para apoyar a otros artistas y no a ella que es su hija.

María Fernanda cuenta que Portugal iba a verla muy pocas veces pese a que vivían en el mismo condominio. Incluso, cuando ella iba a visitarlo, él se quedaba encerrado en su cuarto y ella se quedaba conversando solo con su abuela.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, señaló entre lágrimas.

Hija de Tommy Portugal llora y lo acusa de no apoyarla en su carrera. (Video: ATV)

Por su lado, el cantante de cumbia le respondió y le señaló que no necesitaba de exponer una situación tan intima ante los medios para ganar fama en su carrera musical. El músico explicó que sí intentó comunicarse con su hija, pero ambos son tímidos, lo cual resultó contraproducente en la relación padre e hija. Aclaró también que está muy orgulloso de ella, y que la ha apoyado de manera constante.

“Orgulloso de su talento, siempre la he aconsejado e intentado guiar en lo que es mejor para ella y las cosas que quiere lograr. Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artísticamente , con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio”, indicó Portugal.

Después comentó que se sentía bastante apenado con lo que estaba pasando y que piense que no la apoya en su carrera de artista.

Tommy promete hacerse examen de ADN

Mafer Portugal se presentó en el set de Magaly TV: La Firme, el último martes 9 de agosto, para hablar sobre la difícil relación que tiene con su papá. La hija del cumbiambero descartó que salga en televisión por un tema de ganar fama sino de ser reconocida legalmente por su padre.

El cantante de cumbia aseguró que no tiene nada que esconder y este lunes 15 de agosto acudirá a un laboratorio para realizarse la prueba de ADN.

Asimismo, la joven contó que desde el 2017 le viene solicitando una prueba de ADN para que sea reconocida formalmente, pues pese a que él ha dicho públicamente que es hija, no la ha firmado.

Al escuchar todo lo que decía su primogénita, Tommy decidió llamar a la producción del programa para conversar en vivo y aclarar ciertas cosas. Medina de manera inmediata le ofreció pagarle un laboratorio para que se haga dicho examen y así ponerle punto final a esta discusión familia, a lo que el cantante aceptó, aunque señaló que lo haría el lunes debido a que no se encontraba en Lima.

“Yo tengo palabra Magaly, no nunca me he excusado y chévere para que todos estemos tranquilos”, fue la respuesta final que dio al final, dejando en claro que ya se comprometió de manera pública.

