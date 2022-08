Hermana de Tommy Portugal envió hirientes mensajes a Mafer Véliz: “¿Crees que así tendrás su cariño?”

Hermana de Tommy Portugal envió hirientes mensajes a hija del cantante | ATV

Mafer Véliz, hija no reconocida legalmente por Tommy Portugal, se presentó este martes 9 de agosto en el set de Magaly TV La Firme para aclarar que su intención jamás ha sido colgarse de la fama del cantante de cumbia. Sin embargo, la familia directa del artista nacional, precisamente sus hermanas, no creería lo mismo. Así se lo hicieron saber a través de WhatsApp.

Según la joven de 20 años, Claudia Portugal, hermana del cumbiambero, se comunicó con ella a penas salió el reportaje donde Mafer acusa al ex Grupo 5, entre lágrimas, de no haberla apoyado en los últimos años, ni de haber formado un vínculo padre-hija con ella pese a su clara insistencia.

En la conversación de WhatsApp, Claudia pone en duda la paternidad de su hermano sobre Mafer Véliz, puesto que esta última jamás se hizo una prueba de ADN. Además, le echa en cara haber salido en el programa de Magaly Medina en lugar de haber conversado con el cantante de manera interna.

Así fue el chat entre la hermana de Tommy Portugal y Mafer Véliz.

Claudia Portugal: Tú solo eres hija de Tommy porque tu mamá lo dice, porque la verdad no tenemos ninguna prueba de ADN que nos lo confirme . Sin embargo, él no lo ha exigido a pesar de que nosotros se lo hemos pedido.

Mafer Véliz: Bueno Clau, aquí te dejo pruebas de cuantas veces le pedí el ADN.

Claudia Portugal: Y dime Mafer, ¿por qué tenías que salir en la TV? ¿Tú crees que así vas a obtener el cariño de Tommy? Ahora así...

Mafer Véliz: Es que ya no lo quiero. Ya me cansé de insistir tanto.

Magaly Medina pide respeto por Mafer Véliz

La ‘Urraca’ se mostró indignada con el comportamiento de Claudia Portugal, hermana de Tommy. Medina resaltó que el cumbiambero es un hombre de 40 años, capaz de defenderse solo y no esperar que terceros lo hagan por él.

“¿Por qué se tiene que meter? Tommy Portugal es un hombre adulto, no es una criatura a la que recién alguien le esté diciendo las cosas. Esta chica (Claudia) debería entender que tú eres su hija y si él ya lo asumió, debería guardar cierto respeto. Él no necesita que nadie lo defienda, hace muchos años cruza la pista solo”, precisó.

Sin embargo, Mafer intentó justificar las duras palabras de su tía. “No la juzgo, yo sé que ella lo hace por defenderlo (...) Sé que lo hace por eso, pero yo solo quiero dejar en claro que no hago todo esto por fama, lo juro, no es por fama”, sostuvo.

Mafer Véliz es hija de Tommy Portugal. Joven acusa a cantante de no apoyarla. (Foto: Composición)

Prueba de ADN se llevará a cabo

Tommy Portugal llamó a la producción de Magaly Medina para informar que no se llegó a sacar una prueba de ADN para reconocer a su hija por un tema de tiempo, ya que siempre estaba de gira musical. Además, porque Mafer es idéntica a él físicamente.

Sin dudarlo dos veces, Magaly Medina le ofreció pagarle un laboratorio para que se haga dicho examen y así ponerle punto final a esta discusión familiar, a lo que el cumbiambero aceptó, aunque señaló que lo haría el lunes debido a que no se encontraba en Lima.

“Yo tengo palabra Magaly, no nunca me he excusado y chévere para que todos estemos tranquilos”, fue la respuesta final que dio al final, dejando en claro que ya se comprometió de manera pública.

