Tommy Portugal se realizó la prueba de ADN para saber si es el padre biológico de María Fernanda Véliz. (ATV)

Hace algunos días, Magaly Medina le ofreció a Tommy Portugal pagarle un laboratorio para que se haga la prueba de ADN con María Fernanda Véliz, quien se presentó en el programa de la periodista para hablar de la situación que vive con el cumbiambero y pedir que la reconozca legalmente como su hija.

Este lunes 15 de agosto, la conductora reveló que el artista nacional cumplió con su palabra y asistió al centro especializado para sacarse el examen de paternidad. Si bien, el cantante ya ha aceptado públicamente que Mafer es su primogénita, la joven quiso que una prueba lo confirme. Cabe mencionar que, Mafer confesó que viene solicitándole dicho estudio a su papá desde el 2016.

Tommy Portugal y María Fernanda Véliz tuvieron altercado afuera del laboratorio. (Captura TV)

Según las imágenes emitidas, ambos llegaron por separado al lugar, pero no pudieron contener su enojo y comenzaron a tener un intercambio de palabras. Y es que, Tommy Portugal aseguró que la madre de su primogénita la inscribió con otro apellido y solo estaba esperando que los documentos se regularicen.

“Su mamá, además que no me dijo que tenía una hija durante 12 años, la hizo firmar por otra persona. Por ese temas es que se complicó todo. Se quedó en que ella iba a hablar con esa persona para poder regularizar los papeles, no es que yo me he hecho el loco estos años”, dijo Portugal ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

En otro momento, María Fernanda Véliz le recriminó al artista por ocultarle su existencia a los miembros de su familia durante 3 años. “Tú me ocultaste a la familia por tres años”, manifestó la cantante y a lo que Portugal se defendió. “Mafer eso fue porque al comienzo todo fue difícil. Tendrías que haber estado en mi lugar para ver eso”.

Finalmente, Tommy Portugal aseguró que está dispuesto a darle su apellido a Mafer luego de que salgan los resultados. “Obvio que sí (le doy mi apellido), siempre he aceptado que Mafer es mi hija y lo he hecho público. Nunca lo he negado”.

