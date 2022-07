Brunella Horna y Richard Acuña: ¿Cómo inició su historia de amor, pese a la diferencia de edad?

Brunella Horna contó que Richard Acuña le escribió a su WhatsApp para invitarla a salir. (Foto: Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña están dentro de la lista de las parejas más sólidas de la farándula peruana y, a partir del último sábado 16 de julio, se incorporaron a la fila de los comprometidos. Y es que, el excongresista le pidió matrimonio a la conductora de América Hoy en medio de una romántica propuesta.

Ambos han acaparado las portadas de los medios de comunicación, pues tras cinco años de relación la modelo pudo dar el tan ansiado “Sí”. Sin embargo, no muchos conocen cómo iniciaron su historia de amor ni cómo se enamoraron pese a la diferencia de edad, el cual no ha sido un impedimento para que consoliden su relación.

Recordemos que, Richard Acuña tiene 37 años y le lleva 12 años de diferencia a Brunella Horna, quien actualmente tiene 26 años recién cumplidos. Pese a ello, ambos han dejado en claro que la edad es solo un número y que no es un problema para ellos.

¿Cómo se conocieron Brunella Horna y Ricard Acuña?

Durante una entrevista con Milagros Leyva en el 2019, Brunella Horna relató el primer momento que tuvo contacto con Richard Acuña. La figura de América TV comenzó contando que el hijo de César Acuña le escribió por WhatsApp en el 2017 y ella no sabía de quién se trataba.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’”, dijo la empresaria.

Brunella Horna revela que será mamá este 2022. (Foto: Instagram)

“Me puso: ‘hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca’. Yo estaba en una situación crítica. Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo ‘jajaja’, no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar, creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos”, agregó.

En ese sentido, Brunella Horna reveló que en su primera cita con Richard Acuña, su expreja Renzo Costa tuvo un pequeño protagónico. Sucede que, la exchica reality puso su billetera en la mesa sin percatarse que la marca iba a llamar la atención de Acuña.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola’, me dijo ‘ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex”, señaló entre risas.

“Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad... Luego tocan el timbre y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera... Luego lo llamé y le dije ‘por qué me has mandado una billetera, no entiendo’ y me dijo ‘es que ya tienes que botar la otra billetera’”, añadió.

Desde entonces, la feliz pareja se ha mantenido al margen de los escándalos, pero no dejan de mostrar su amor en redes sociales. Richard Acuña prefiere estar alejado de las cámaras dedicándose a sus labores como político y administrador, mientras que Brunella Horna es conductora de América Hoy y maneja sus diferentes negocios de ropa y spa.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

