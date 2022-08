Brunella Horna confirma que se casará este año con Richard Acuña. América Tv /América Hoy.

Brunella Horna dejó mudo a todos sus compañeros de ‘América Hoy’, ya que confirmó que este año llegaría al altar de la mano de su prometido Richard Acuña. La bella empresaria ya no esperaría un año para celebrar su matrimonio, ya que sin revelar el mes de la boda, indicó que este año se casará con el político.

En el programa de américa televisión, la influencer indicó que se casará luego de que Ethel Pozo y Julián Alexander, celebren su boda, el 10 de setiembre en un fundo en Pachacámac. Brunella Horna fue consultada por sus compañeros si se casará en los siguientes mes del presente año y ella respondió con mucha seguridad que no se casará el 2023 ni el 2024.

Su compañera, Janet Barboza no aguantó más la curiosidad y le preguntó: ¿Te casarás antes que Ethel Pozo?. La empresaria respondió que estaba nerviosa y les aconsejaba mejor esperen las tarjetas de invitación para que sepan la fecha de su matrimonio.

Los minutos pasaron y Brunella confirmó sin más, ni más que este año dará el sí al excongresista. “Sí me voy a casar este año”, puntualizó la influencer.

Los conductores que estaban en el set de américa televisión, Janet Barboza, Christian Domínguez, Ethel Pozo y Edson Dávila se quedaron impactados con la noticia. Sin embargo el popular ‘Giselo’ interrumpió el momento y bromeó con el tema, comentó que el motivo de la prisa en casarse de Brunella se debe a que posiblemente este embarazada. La novia de Acuña, atinó a reírse y no emitir ningún comentario.

Brunella Horna revela que ya tiene fecha de boda. (Foto: Composición)

Richard le pidió la mano en Trujillo

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron en una sala de cine en Trujillo, el pasado sábado 16 de julio. Después de que la rubia indicara que no piensa en el matrimonio, Richard la terminó sorprendiendo pidiéndole la mano. Como se recuerda, la joven había tomado la postura de no hablar al respecto, pues durante cinco años esperó dar este gran paso, pero el excongresista no se decidía.

“En un momento sí quería casarme, pero ahora ya no, ya se me fueron las ganas. Ya no, quiero terminar mi casa, ver mi trabajo”, señaló hace unos meses.

El exparlamentario reunió a la familia y amigos cercanos a una sala de cine, y llevó a Brunella con el pretexto de ver la película Thor. Veinte minutos después, se corta la cinta y ve aparecen las fotos de la pareja en la pantalla grande, con el fondo de Una lady como tú (de Manuel El Turizo). Es ahí donde le dan el micrófono al político para que se dirija a Brunella Horna.

“Sabía que eras la persona para mí, para toda la vida y soy feliz de que hayas llegado a mi vida. Agradezco a Dios por darme una gran mujer, pocas veces me pongo nervioso, pero ahora lo estoy, estoy temblando porque sé que te quiero para mí, para toda la vida. Es por eso que quiero decirte lo que mereces y lo que yo quiero para nosotros es para toda la vida. ¿Quieres casarte conmigo?” , le preguntó Acuña a Richard mientras estaba arrodillado.

Un sí, un fuerte abrazo y un tierno beso sellaron este compromiso frente a los asistentes, entre ellos sus amigos más cercanos y familiares. Los hijos del excongresista también estuvieron presentes en esta reunión, celebrando el gran paso que daba su padre.

Richard Acuña y su discurso a Brunella Horna

