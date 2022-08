Arturo Pomar Jr. y los problemas de salud que no se conocían del baterista de Arena Hash

Arturo Pomar Jr. trayectoria musical y sus problemas de salud. (Facebook)

Arturo Leonardo Pomar Baldovino, más conocido como Arturo Pomar Jr. es un músico, rapero y baterista peruano. Es recordado por haber formado parte del cuarteto de rock ‘Arena Hash’, en la banda tocaba la bateria. Es chalaco, estudió producción de televisión y diseño gráfico.

Además, es hijo del destacado narrador de noticias, Arturo Pomar Gutiérrez y tiene 54 años. Se graduó del mismo colegio que Pedro Suárez-Vértiz, ellos se conocieron en el colegio María Reina en el 1985.

“En segundo de secundaria me compraron mi primera batería y en un recreo se me acercó Pedro, me preguntó si tocaba batería . ‘Vamos a tocar en la actuación del Día de la Madre’ me propuso y empezamos a ensayar en el colegio”, contó Arturo al diario Perú 21.

Además, uno de sus primeros locales de ensayo fue la casa del padre de Pedro Suárez, donde había sido el taller de escultura y pintura. “ Allí, grabamos ‘Difamación’, pero todavía estábamos en el colegio, donde pedíamos que llamen a la radio. En papeles poníamos el nombre de la canción, el número de la radio y los repartíamos”, detalló Arturo en el 2019.

Época de Arena Hash

Arturo Pomar Jr. estuvo cerca de cuatro años en la banda ‘Arena Hash’, acompañó a la banda en la grabación de todos sus discos y en todas las presentaciones en festivales, discotecas y estadios. En 1987, grabaron su primer disco Arena Hash’, el primer sencillo del disco fue ‘Kangrejo’ (Sacudia) y el segundo sencillo fue titulado ‘Cuando la cama me da vueltas’ que se convirtió número uno en las diferentes radios limeñas.

Arena Hash, banda peruana de los ochenta. (Instagram)

De ese primer disco sonaron también los temas: ‘Me resfrié en Brasil’, ‘Stress’, ‘No cambiaré’ y ‘Rompe - orejas’. En 1989 Arena Hash realizó una serie de conciertos tanto en Lima como en provincias, llenaron estadios, coliseos y fue uno de los pocos grupos que se convirtieron en ídolos de multitudes.

En 1991 aparece la segunda producción discográfica de Arena Hash titulada ‘Ah Ah Ah’. En 1995, sale a la venta Del archivo de Arena Hash que bien a ser la reedición de su primer álbum en el que se incluyen temas de Pedro Suárez-Vértiz. En mayo de 1993, Arena Hash dio su último concierto junto a Frágil

Además de ello, su padre Arturo Pomar Gutiérrez fallece, fue un año muy doloroso para él. Mientras encontraba un rumbo seguía tocando la batería para sus amigos; Pedro Suárez-Vertiz y Christian Meier. Además, participó en novelas nacionales y también tuvo un programa de radio en México.

En el 1999 graba un disco en solitario de estilo rap- hip hop titulado ‘Pega’. Su primer sencillo fue un tema del mismo nombre, tuvo mucha acogida por el público peruano. Se le adjunta ser el primer videoclip de hip hop peruano y que contó con la participación de boxeadores y exboxeadores como Mario Broncano entre otros.

Busco mayores oportunidades en Estados Unidos, donde vivían sus hermanos, se pasó viajando por temporadas en la tierra de ‘Tío Sam’ hasta en octubre del 2001, año que se definitivamente dejo el Perú.

Nuevos trabajos

Hace dos años regresó al Perú, para representar una corporación de restaurantes peruanos en Estados Unidos y vino a hacer labor social. En ese entonces visitó a su amigo Pedro Suárez-Vertiz su amigo y excolega de ‘Arena Hash’. Menciona en una entrevista que admiraba mucho a ‘Pedrito’ por como afrontaba el problema de salud que lo acoge hasta la actualidad (parálisis bulbar).

Arturo Pomar y su trayectoria como artista nacional. (Facebook)

Problemas de Salud

En el 2013, sufrió un paro cardíaco durante seis segundos y por ese motivo, tuvo que ser intervenido en un hospital de Atlanta, felizmente todo salió bien y se recuperó favorablemente. Y es que, Arturo siempre tuvo problemas cardiácoz. Además de ser diabético, tomaba medicina todos los días para evitar que el corazón se le acelere y llevaba un marcapaso en el pecho que controla la desaceleración, según una entrevista que dio en Perú21 en el 2019.

Hace unas semanas volvió a sufrir un accidente cardiovascular, si bien es cierto, sobrevivió a tal episodio, se encuentra en recuperación en un hospital de Florida. Debido a que su seguro no cubre estos tratamientos, sus amigos y familiares han creado una página para que el público seguidor del músico pueda colaborar con Pomar.

A través de su cuenta de Facebook, Pedro Suárez Vértiz pidió a sus seguidores que apoyen al baterista, quien está pasando por un terrible momento. Asimismo, explicó la situación que está pasando.

“ Amigos, los molestamos para pedirles que de todo corazón colaboren con nuestro amigo de siempre Arturo Pomar Jr. que tantas alegrías nos dio como baterista de la banda más famosa de Perú en los 80′s y 90′s Arena Hash ”, se puede leer en la publicación.

Hace un par de semanas le dio un stroke y a pesar de que su milagrosa pronta recuperación avanza de manera positiva, su mejor resultado lo conseguirá a través de la rehabilitación, que no es económica y que tampoco cubre su seguro médico”, explicó.

“Con la autorización de su esposa hemos creado esta cuenta que está ligada a ellos directamente. Todo es honesto y con amor. En nombre de él, su familia y sus amigos más cercanos, queremos no solo agradecerles por adelantado su mejor colaboración. Pero además queremos pedirles que difundan este mensaje por todos lados y lo vuelvan viral, solo así, podremos llegar a la meta propuesta”, acotó Pedro.

Arturo Pomar Jr, se encuentra delicado de salud.

Hasta el momento se han recaudado más de cinco mil dólares, a través de la plataforma gofunme.com, pero no es suficiente, ya que también tendrá que someterse a cirugías y rehabilitación.

En la descripción de la página se puede leer: “Hola a todos, nuestro amigo Arturo Pomar Jr., recordado baterista de ‘Arena Hash’, cantante de rap, actor, comediante, y esposo, está pasando por un momento muy difícil de salud. Está luchando por su vida en estado crítico en un hospital de Miami, FL”. publicó en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO