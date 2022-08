Rodrigo González cuestiona a Andrés Hurtado por polémica con joven madre: “Fue su pésimo manejo en la TV”

Rodrigo González mostró su rechazo a los comentarios de Andrés Hurtado con la joven madre de 6 hijos. (Willax TV)

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en opinar sobre la reciente polémica que envuelve a Andrés Hurtado tras sus fuerte comentarios hacía una joven madre que se presentó en su programa pidiendo ayuda para sus menores hijos.

Como se recuerda, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ quedó en shock al conocer la cantidad de pequeños que tiene la mujer. “¡No seas mala pues, no seas abusiva, pues!. Seis hijos tan joven, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede?. No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así. ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿seguro que ni 30 años tienes?”, dijo el pasado 06 de agosto.

Ante ello, Rodrigo González comenzó resaltando que, si bien puede causar impotencia conocer casos de mujeres que tiene muchos primogénitos siendo de una baja condición económica, no es motivo para que Andrés Hurtado la humille a nivel nacional.

“Podría causar impotencia cuando conocemos de casos que no han tenido un manejo correcto de la natalidad o de la educación sexual adecuada, pero yo creo que él (Andrés) que anda de tan amigo de Pedro Castillo, debe decirle las cosas que realmente la necesita el pueblo y qué mejorar”, empezó diciendo durante la emisión de Amor y Fuego.

Asimismo, resaltó que no fue el momento ni el lugar indicado para que el popular ‘Chibolin’ exprese lo que piensa, pues la familia fue en busca de ayuda. Además, señaló que todo habría sido causado por el manejo inadecuado del presentador frente a una cámara.

“Con la familia ahí parada acudiendo a ti para que trates de mejorarles la vida, no es momento para llamarles la atención ni para educarlos y menos humillarlos. No creo que Andrés, lejos de su personaje, tenga el alma negra para hacerlo sabiendo que los va a hacer sentir mal. Yo creo que son sus malas formas y el pésimo manejo. Si las personas nos buscan para que les ayudemos, no están yéndose con un doble problema. Creo que esta vez, fallaron completamente”, agregó.

Por su lado, Gigi Mitre no se quedó callada. La conductora reconoció que existe una falta de educación sexual en el país, pero resaltó que la figura de Panamericana TV debió medirse con sus palabras, pues cree que él ya sabía que la joven madre tenía 6 pequeños.

“Si tú producción sabe que tiene 6 hijos, no era necesario decirle ‘no me das pena’ porque prácticamente fue ‘jódete porque tienes 6 hijos’ (...) Si ya la tienes en frente con los niños ahí y que le digas eso, no lo entiendo”, concluyó.

Recordemos que, el hecho llegó hasta el Ministerio de la Mujer y emitieron un contundente comunicado rechazando todo tipo de acto discriminatorio. Asimismo, invitaron a los medios de comunicación a seguir luchando contra la violencia que se ejerce hacía el sexo femenino.

“Como sociedad, no podemos permitir que se humille, denigre y violente a las mujeres y mucho menos, que dichos hechos se normalicen a través de los medios de comunicación (...) Exhortamos a que los medios y las figuras públicas que trabajan en ellos, que se asuman y ejerzan, responsablemente, su rol para erradicar los estereotipos de género y con ello, prevenir y luchar contra la discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres”, se lee en los párrafos.

