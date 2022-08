Publican ley que baja el IGV a 8% para mypes de turismo y restaurantes

ComexPerú señaló que la ley no es una medida que beneficie a las pequeñas empresas ni a la recuperación del sector turismo. (Agencia Andina)

En una Edición Extraordinaria del Boletín de Normas Legales de El Peruano, el Congreso de la República aprobó la Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas (mype) de los rubros restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos y que establece una tasa especial y temporal de impuesto general a las ventas (IGV) denominado 8% del IGV para Rescatar el Empleo para este tipo de mypes.

La Ley Nº 31556 también recae sobre servicios de catering y concesionarios de alimentos con el objetivo de apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial, y para revertir el impacto de la gran disminución de ventas como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Para quién aplica

Los alcances de la norma son aplicables tanto para personas naturales o jurídicas con rentas de la actividad empresarial y que tengan como actividad principal los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

Cabe indicar que la medida comprende a los sujetos de las actividades referidas “cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios de dichas actividades representan, por lo menos, el 70% de sus ingresos”.

Además, podrán acceder a los beneficios de la ley sólo las mype afectas al IGV, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 013-2013-Produce, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo al Crecimiento Empresarial y que se encuentren afectas al IGV.

“No están comprendidas en la presente ley las empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en el presente artículo, conformen grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros”, se precisa.

Vigencia

La tasa del impuesto general a las ventas (IGV) del 8% establecida en la presente ley está vigente desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 31 de diciembre del 2024.

Finalmente, en la publicación se precisa que se faculta al Poder Ejecutivo a emitir las normas reglamentarias de la presente ley, en un plazo no mayor a 60 días.

¿Ayuda a la reactivación?

Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señaló que la ley impulsada por el Congreso, que plantea reducir de 18% a 8% el Impuesto General a las Ventas (IGV) a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos no es una medida que beneficie a las pequeñas empresas ni a la recuperación del sector turismo.

De acuerdo a Comex, esta es una medida que no va en el sentido correcto, ya que alegan que, según información de la Sunat, de los 114,000 contribuyentes de los referidos rubros que presentaron al menos una declaración de impuestos en el 2021, más del 50% (62,000 empresas) no pagan IGV, ya que pertenecen al Régimen Único Simplificado (RUS). Es decir, no se beneficiará a 200,000 restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, como se argumentaba.

Además, el gremio detalló que, aunque la iniciativa contempla que el beneficio aplique a las micro y pequeñas empresas incluyendo un límite de ventas anuales de hasta 1,700 UIT (S/ 7.82 millones por año o S/ 651,000 al mes).

En tanto, en julio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó la ley ya que considera que un menor porcentaje “del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar 3 regímenes adicionales) e incentiva el “enanismo” empresarial y la informalidad”.

“La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114,000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV”, indicó el MEF.

