MEF rechaza proyectos de ley para reducir el IGV temporalmente de 18 % al 8 %

MEF indicó que la mayoría de empresas como restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. | Foto: Agencia Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó una vez más los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República, que propone la reducción temporal del IGV, de 18 % al 8 %, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

A través de su cuenta de Twitter el MEF manifestó que dio una opinión desfavorable sobre esos proyectos, ya que considera que un menor porcentaje “del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar 3 regímenes adicionales) e incentiva el “enanismo” empresarial y la informalidad”.

“La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114,000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV”, indicó la institución.

Además, agregó que la mayoría de empresas como restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. “En el 2021 existían 114 mil contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV”, señalaron citando cifras de la Sunat.

También resaltaron que “la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector”.

CONSECUENCIAS

El Ministerio de Economía y Finanzas alertó que el tratamiento tributario que los proyectos otorgarían al crédito fiscal del IGV crearía incentivos a la facturación falsa, ya que daría a las facturas liquidez monetaria.

“Se estima que dicho proyecto tendría un costo fiscal de 690 millones de soles. Esta estimación no incorpora la cuantificación del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto”, indicaron.

El MEF resaltó los países de la región que aplican a restaurantes la tasa general de Impuesto al Valor Agregado (IVA) como Argentina (21 %), Chile (19 %) o México (16 %). “Una excepción es Colombia que no aplica el IVA a restaurantes, sino el Impuesto Nacional al Consumo igual al 8% del valor de venta y no otorga derecho a crédito fiscal”.

La institución aseguró que el Gobierno implementó una serie de medidas de alivio tributario temporal, en el marco de la reactivación, para empresas de restaurantes y hoteles, como prórrogas para la declaración y pago de los tributos, suspensión de pagos a cuenta, RAF, devolución acelerada del ITAN, entre otras.

Finalmente señalaron que mantienen “su posición abierta al diálogo para consolidar la recuperación de las empresas del sector turismo y apuntalar las condiciones para su mayor crecimiento y desarrollo, siempre en el marco de la responsabilidad fiscal”.

REDUCCIÓN DE IGV

El mes pasado, la comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, que preside la congresista Silvia Monteza Facho (de Acción Popular), aprobó, por mayoría (14 votos a favor, dos votos en contra y cero abstenciones) el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 714/2021 y 2148/2021, que propone la “Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros: restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos” y que establece una tasa especial y temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV), denominado “8% del IGV para Rescatar el Empleo”, en las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos.

Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), espera que el proyecto, aprobado en la Comisión de Economía, sea aprobado.

SEGUIR LEYENDO: