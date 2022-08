Reducción de IGV a 8% para restaurantes no ayuda a la reactivación del sector turismo, aseguró ComexPerú

La medida impactaría a alto costo fiscal de S/ 460 millones al año.

El proyecto de ley impulsado por el Congreso, que plantea reducir de 18% a 8% el Impuesto General a las Ventas (IGV) a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos no es una medida que beneficie a las pequeñas empresas ni a la recuperación del sector turismo, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Según Comex, esta es una medida que no va en el sentido correcto, ya que alegan que, según información de la Sunat, de los 114,000 contribuyentes de los referidos rubros que presentaron al menos una declaración de impuestos en el 2021, más del 50% (62,000 empresas) no pagan IGV, ya que pertenecen al Régimen Único Simplificado (RUS). Es decir, no se beneficiará a 200,000 restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, como se argumentaba.

Asimismo, el gremio detalló que, aunque la iniciativa contempla que el beneficio aplique a las micro y pequeñas empresas incluyendo un límite de ventas anuales de hasta 1,700 UIT (S/ 7.82 millones por año o S/ 651,000 al mes).

“Entonces, considerando los criterios antes mencionados y el universo de empresas que sí pagan el IGV, la reducción del IGV beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño y no cumplirá el objetivo de impulsar los pequeños negocios que se encuentran bajo el esquema tributario del RUS (régimen especial para micronegocios que registran hasta un máximo de S/ 8,000 en ventas mensuales)”, explicó en un comunicado el gremio.

A ello se suma el alto costo fiscal de la medida de S/ 460 millones al año, lo que representa una actitud irresponsable del Congreso que sigue despilfarrando recursos públicos sin haber realizado análisis de impacto adecuados.

Acciones urgentes para reactivar el turismo

En ese sentido, ComexPerú dijo que si la intención del Gobierno es impulsar la recuperación del turismo se debe optar por otras medidas que tengan un real efecto positivo y que mejoren la conectividad del país, la competitividad y la experiencia del turista.

Entre ellas destaca la urgencia de destrabar inversiones en los aeropuertos regionales, cumplimiento de plazos de entrega del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, así como mejorar los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Puente Santa Rosa y mantenimiento de la Av. Faucett ambos a cargo del MTC).

Asimismo, se debería ejecutar los recursos de promoción de ‘Destino Perú’ en el extranjero que no están siendo utilizados, mejorar la gestión de Corpac en el aeropuerto de Cusco, mejores servicios en migraciones en los puntos de entrada aéreos y terrestre, así como un plan urgente de recuperación de atractivos turísticos como Kuélap, entre otros.

Gremios de restaurantes rechazan postura del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley que reduce en 8% el IGV a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, por considerar que es perjudicial para el Estado y que solo aplicaría a un pequeño grupo de empresarios.

En ese sentido, la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú negó esta afirmación, pues alegan que se busca dar mensajes errados y sin sustento a la población. Además, piden la promulgación de esta ley en el transcurso de esta semana.

“Algunas semanas atrás fuimos testigos, con mucha algarabía, del debate para la promulgación del proyecto de ley que promueve las medidas de reactivación económica de las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, en distintos medios de comunicación podemos ver como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), viene trasladando mensajes errados en las cuáles sustenta porque esta ley sería, según sus palabras, perjudicial para el Estado y solo aplicaría a un pequeño grupo de empresarios”, señaló el comunicado de los gremios.

“Se menciona que la ley beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño incluyendo a restaurantes de estratos socioeconómicos medios altos y altos, así como aquellas empresas que se encuentran asociadas a franquicias, como las de comida rápida. Nada más alejado de la realidad”, afirmó el gremio de restaurantes.

La Unión de Gremios de Restaurantes sostiene que este proyecto de ley solo podrá ser acogido por la micro y pequeña empresa. Por ello, no tendría lógica y argumentos la postura del MEF. “Las principales cadenas de comida rápida no califican ya que son consideradas como mediana y gran empresa. Por tanto, consideramos esta afirmación totalmente fuera de la realidad e incluso mal intencionada”.

