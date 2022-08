Karla Tarazona sale en defensa de Samuel Suárez por posible denuncia de Janet Barboza

Karla Tarazona sale en defensa de Samuel Suárez.

Karla Tarazona salió al frente y defendió a Samuel Suárez, creador de Instarándula, luego de que se enfrentara a Janet Barboza por opiniones en su contra. Fue el periodista quien había calificado de ‘carroñera’ y ‘sinvergüenza’ a la conductora de América Hoy por sus críticas hacia Magaly Medina.

Luego de que sus palabras acaparan más de una noticia, el popular ‘Samu’ usó su cuenta de Instarándula para dar a conocer lo que había sucedido con la popular ‘Retoquitos’, quien incluso se consiguió su número telefónico para aclararle la situación y dejar entrever que le entablaría una demanda por sus calificativos.

Frente a ello, la tarde del sábado 13 de agosto, Karla Tarazona se pronunció a través de sus redes sociales. La esposa de Rafael Fernández es una vieja amiga del hombre de prensa. Incluso en años anteriores han trabajado juntos.

Por eso, no dudó en expresarle todo su apoyo por lo que está pasando, además de celebrar su aniversario con su plataforma de noticias. Sin embargo, en medio de sus publicaciones, la exmodelo habría dejado una clara indirecta hacia Barboza.

En un primer post, compartió una imagen de un antiguo proyecto que tuvo junto al exreportero y escribió: “¿Te acuerdas? Tantos momentos, chismes y buenas pláticas. Conclusión: una linda amistad. Sé lo grandioso, nada ni nadie te detiene. Te recontra quiero mi Samu, lo que no suma se ignora. Sigue siendo quién eres baby”.

Karla Tarazona expresa su apoyo a Samuel Suárez. (Instagram)

Seguido, compartió otra imagen en la que se lee: “El bien se hace, pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en la chaqueta”. El post lo acompañó con un texto que decía: “Te recontra quiero mi Samu”.

Karla Tarazona expresa apoyo a Samuel Suárez. (Instagram)

Como se recuerda, fue Janet Barboza quien le hizo mención a Suárez que ella fue una de las personas que lo apoyo en uno de los momentos más difíciles que vivió cuando su vida estaba en riesgo, un hecho que ha sido criticado duramente.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre su apoyo a Samuel?

En una de las historias de Instarándula, Samuel Suárez compartió los audios que Janet Barboza le envió a su WhatsApp. Allí se oye cuando la conductora de televisión le sacó en cara la ayuda que le dio hace cuatro años, época en la que el comunicador sufrió una grave enfermedad que lo llevó a estar en coma y al borde de la muerte. Este hecho lo indignó aún más.

“Dije vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí para que apoyara, porque era un momento que tú necesitabas, pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras que el diario las pone como si hubieran salido de tu boca”, señala Janet.

Janet Barboza le saca en cara ayuda que le dio a Samuel Suárez cuando estuvo en coma | Instarándula

Tras emitir el audio, Suárez calificó de bajeza la actitud de la expareja de Nílver Huarac. Señaló que fue innecesario mencionar aquella situación en un momento como este.

“Me parece una bajeza enorme, yo agradezco a todas las personas que, cuando estuve hace cuatro años a punto de morirme en UCI, hicieron una colecta para salvarme la vida..., pero eso no significa que yo tenga que pasarle la franelita toda la vida. Yo acá estoy para opinar dar un punto de vista y decir lo que pienso claramente. Me parece recontra bajo que tenga que recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida, me pareció que no era necesario hacerlo. Que sea la última vez que me escribas al WhatsApp”, agregó.

