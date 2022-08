Indecopi insta a las aerolíneas reprogramar vuelos o reembolsar el dinero de los pasajes

(Andina)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció respecto a los trabajos de mantenimiento que realizará Lima Airport Partners (LAP) en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez desde el próximo 29 de agosto hasta el 29 de octubre, entre las 2 a.m. a 5 a.m.

El órgano estatal sostuvo en un comunicado que “dichos trabajos no deberían conllevar inconvenientes en la prestación de los servicios de transporte aéreo. De acuerdo con el marco normativo vigente, deben ser puestos en conocimiento de las aerolíneas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad encargada de aprobar los itinerarios de las operaciones aéreas”.

Asimismo, hizo mención que en el caso de usuarios que tengan inconvenientes con la reprogramación de vuelos o cancelaciones durante dicho periodo, las aerolíneas deben “brindar los canales disponibles y las facilidades para que puedan realizar la reprogramación correspondiente o acceder al reembolso del valor neto del boleto , en caso sea solicitado por el usuario, en tanto la ejecución del vuelo no le resulte útil”.

En ese sentido, Indecopi precisó que es necesario que las aerolíneas mantengan activos sus canales de atención, a fin de que las y los usuarios puedan acceder a información veraz, de fácil comprensión, oportuna y accesible que les permita, de ser el caso, formular sus quejas o reclamos ante los inconvenientes surgidos.

Por otro lado, el ente fiscalizador también se dirigió a los servicios turísticos que los usuarios han adquirido. Invocó a las empresas a otorgar facilidades a los consumidores que tenían programadas actividades, las cuales podrían no hacerse efectivas en las condiciones inicialmente pactadas debido a este problema.

El anuncio fue dado en el 2021

El terminal aéreo más importante del Perú suspenderá su servicio durante dos meses en el horario de entre las 2 a.m. y 5 a.m. Sin embargo, esta noticia no debería ser sorpresa, según manifestó Lima Airport Partners.

LAP señaló que el Jorge Chávez ya había dado a conocer esta información con la anticipación debida a todos los involucrados. Dicho anuncio fue dado en noviembre del año pasado. “Este es el horario que fue informado oportunamente”, reza parte del documento.

Asimismo, indicaron que todas las aerolíneas de la DGAC ya fueron avisadas de esta disposición. Por lo que consideran que esta medida no ocasionará cancelaciones ni reprogramaciones en los vuelos.

“Este tipo de trabajos se programan con anticipación, por lo tanto la autoridad aeronáutica dispone que no hayan vuelos en estas franjas horarias, por lo cual esta medida no genera cancelaciones ni reprogramaciones de vuelos”, comunicó la entidad.

Obras en el aeropuerto Jorge Chávez

De acuerdo a Lima Airport Partners, la segunda pista de aterrizaje y la moderna torre de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez serían estrenadas en el 2025. La entidad detalló que esto se debería a que, hasta la fecha, solo se ha avanzado un 12% de estos trabajos.

Este proyecto es uno de los más grandes de Sudamérica, ya que cuenta con 935 hectáreas.

¿Qué es el Indecopi?

Se trata de un organismo público autónomo especializado del Estado Peruano cuyo rol principal es la protección y defensa de tus derechos como consumidor en todo el Perú, conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571).

