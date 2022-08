Génesis Tapia enfrenta a su padre biológico para que le devuelva la casa a su abuelo

Génesis Tapia enfrenta a su padre biológico porque su abuelo no puede recuperar su casa. (ATV)

Génesis Tapia volvió a poner el pecho por su familia, esta vez por su abuelo Roberto Tapia quien estaría sufriendo una injusticia por parte de sus hijos. La exmodelo se presentará en el programa ‘Nunca más’ de ATV para contar más de su historia.

Según el adelanto del programa que se promocionó este jueves 11 de agosto, se presenta el caso de una mujer que no ha contado esta historia antes y que lucha por los derechos de la persona que asumió el rol de padre con ella.

“Génesis Tapia y una historia que jamás se atrevió a revelar. Hoy está dispuesta a todo para que su padre, que en realidad es su abuelo paterno porque su padre biológico nunca quiso criarla, pueda recuperar su casa”, relata la voz de Andrea Llosa.

Por otro lado, se un extracto del video en el que Roberto Tapia llega hasta la que sería su vivienda y toca la puerta pidiendo entrar, pero la voz de una mujer se lo niega e incluso lo desafía a llamar a la policía.

Ante ello, la exintegrante del desaparecido programa ‘Bienvenida la Tarde’ se pronunció y rompió en llanto al ver estas imágenes. “Me duele ver a mi padre (abuelo paterno) mendigando que le abran la puerta, que le digan te botarán a una fosa común. Así le dice mi padre biológico”, señaló.

Génesis Tapia se presentará en Nunca Más.

Como se recuerda, la influencer ha señalado en más de una oportunidad que su abuelo paterno es como su padre, pues él tomó el rol de criarla y se hizo cargo cuando su progenitor no estuvo a su lado.

En abril de este año, Génesis reveló que Roberto Tapia enfermó a causa de un cáncer que lo aquejaba pero que había callado. Ante ello confesó que se estaba haciendo cargo sola debido a que la familia le dio la espalda en vez de ayudar. Por eso, ella no dejó de estar al lado de su abuelito.

Unida a su abuelo

Un dato curioso entre Génesis Tapia y su abuelo es que ambos cumplen años el mismo día. Por ello, la exmodelo no desaprovechó la oportunidad y le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

En sus palabras le mostraba todo su amor y agradecimiento por los años junto a ella. Además, recalcó la lucha constante de ambos en este proceso de superar su enfermedad y seguir firmes y fuertes.

“Nacimos el mismo día. Tú no sabias que iba creciendo en el vientre de mi joven madre y desde que me viste por primera vez jamás volviste a separarte de mí. Dejaste la policía por cuidarme, siempre me esperabas afuera del colegio para entregarme algo que comer y tocabas música en la calle para que pudieras comprarme mis útiles o matricularme en alguna academia que me permitiera prepararme. No eres mi padre biológico, pero en mi piel llevo tatuada tu sangre. Ni el cáncer, ni la desesperación, ni la traición, ni el abandono pudieron vencernos por la gracia del Señor. A veces me siento agotada, pero le agradezco a Dios tener vida y salud para poder acompañarte y protegerte en este camino. Feliz cumpleaños papá. TE AMO”, se lee en su descripción.

Génesis Tapia dedica emotivas palabras a su abuelo. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO